Konut (Arşiv)
500 bin sosyal konut projesi için başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre ilk günde alınacak; süreç ve başvuru kiriterleri ve şartlarına ilişkin detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu.
Türkiye'de yeni bir projenin daha tanıtımı yapıldı. Milyonların merakla beklediği 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
- Hangi ilde kaç konut yapılacağını ve evlerin nasıl olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2027'de de teslim edileceğini söyledi.
Herkesin heyecanla beklediği projeye dair başvuruların yeni bir detayı daha paylaşıldı.
Başvuru detayları paylaşıldı
Başvuru detayları paylaşıldı
Projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
500 bin sosyal konut projesinin başvuruları, ilk gün
TC kimlik numaralarının son rakamına
göre yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum
, TOKİ'nin kurumsal hesabından paylaşılan başvuru detayını yeniden kendi X hesabı üzerinden yayınladı.
Başvurular ne zaman başlayacak?
Başvurular ne zaman başlayacak?
Paylaşılan başvuru detayları şöyle;
- Başvuruların ilk günü yani 10 Kasım'da TC kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar,
- İkinci günü TC kimlik numarasının son rakamı "2" olan vatandaşlar,
- Üçüncü günü TC kimlik numarasının son rakamı "4" olan vatandaşlar,
- Dördüncü günü TC kimlik numarasının son rakamı "6" olan vatandaşlar,
- Beşinci günü TC kimlik numarasının son rakamı "8" olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.
Ne zaman sona erecek?
Ne zaman sona erecek?
Başvurular
15 Kasım 2025
tarihinde ise sona erecek. O tarihe kadar, başvuru sistemi tüm vatandaşlara açık olacak.
#TOKİ
#konut
#Murat Kurum