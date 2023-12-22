Vergide adalet sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 yılı bütçesinde milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Şimşek, bu seneki bütçe açığının hedef oran olan yüzde 6,4'ün oldukça altında olacağını bildirdi.

Evde üretilen ürünleri internet üzerinden satan esnafı vergilendirmeden muaf tuttuklarını anlatan Şimşek, "Basit usulde vergilendirilen 850 bin esnaftan sıfır vergi alıyoruz" dedi. Şimşek ayrıca bankaların enflasyon muhasebesinden yararlanmayacağını ve ilave 70 milyar lira vergi vereceğini bildirdi. Şimşek, deprem bölgesi için de 1,8 trilyon lira bütçe oluşturduklarını ifade etti.