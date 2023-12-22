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Ekonomi

Vergide adalet sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaletin sağlanması için toplamda 629,4 milyar lira tutarında vergiden vazgeçildiğini söyledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:03 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 yılı bütçesinde milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Şimşek, bu seneki bütçe açığının hedef oran olan yüzde 6,4'ün oldukça altında olacağını bildirdi.


850 BİN ESNAFA KOLAYLIK

Evde üretilen ürünleri internet üzerinden satan esnafı vergilendirmeden muaf tuttuklarını anlatan Şimşek, "Basit usulde vergilendirilen 850 bin esnaftan sıfır vergi alıyoruz" dedi. Şimşek ayrıca bankaların enflasyon muhasebesinden yararlanmayacağını ve ilave 70 milyar lira vergi vereceğini bildirdi. Şimşek, deprem bölgesi için de 1,8 trilyon lira bütçe oluşturduklarını ifade etti.


#vergi
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
3 saat önce
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