Veri güvenliği sınırlar kadar önemli

Dijitalleşmeyle birlikte Türkiye’de yaşanan dönüşüme liderlik etmeyi amaçladıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Bu nedenle yatırımlarımızı siber güvenlik, veri, enerji ve yapay zekâ gibi dört ana odak noktasında şekillendiriyoruz” dedi. Siber güvenliğin stratejik bir konu olduğunu söyleyen Koç, “Siber ortamda ortaya çıkan tehditleri belirliyor, muhtemel saldırı ve olayların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler geliştirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza teknolojinin imkânlarıyla sadece kesintisiz bağlantı değil, aynı zamanda güvenli bağlantı sağlamaya devam edeceğiz. Verinin güvenliği bizim için artık en az sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli. Türkiye’nin en büyük ve en kaliteli veri merkezi işletmecisi konumundayız” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN VERİSİNE 2,5 MİLYAR TL YATIRIM

Türkiye’yi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirme amacı doğrultusunda 2021'de Avrupa Veri Merkezi’ni açtıklarını kaydeden Ali Taha Koç, söz konusu tesise şu ana kadar 2,5 milyar TL’yi aşan yatırım yaptıklarının altını çizdi. Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 yeni nesil veri merkezini hizmete aldıklarını aktaran Koç, bunları tek çatı altında toplayacak yeni bir veri merkezi şirketi kurmak istediklerini de açıkladı.

TOGG’UN YAPAY ZEKA ALGORİTMASI TURKCELL’DEN

Almanya’nın Hamburg kentinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ali Taha Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2002'den beri destekçisi olduklarını belirterek, “Burada spor çok özel bir yere sahip. Zira sporun Türkiye markasına katkı sağlayan en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu. “Türkiye’nin Turkcell’i olarak 30 yıldır müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve ülkemize değer katıyoruz” diyen Koç, şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı başlarken bir söz verdik; teknolojide ülkemizin en parlak yıllarını Türkiye Yüzyılı’nda yazacağız. DNA’mızdaki teknoloji liderliği, inovasyon ve girişimcilik sayesinde her zaman teknolojik yenilikçiliğe odaklanarak bireylerin ve kurumların dijitalleşme yolculuğuna öncülük ediyoruz. Nitekim Türkiye’nin gururu Togg’da kullanılan yapay zekâ algoritma-larının birçoğunu ise Turkcell olarak biz sağlıyoruz.”

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