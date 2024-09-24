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Ekonomi
Vestel uçak ekranı üretecek

Vestel uçak ekranı üretecek

04:0024/09/2024, вторник
G: 24/09/2024, вторник
Yeni Şafak
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Arşiv.

Vestel’in mobilite ürünleri Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda görücüye çıktı.

Vestel, bu yıl iklim değişikliğiyle mücadele ve yeni teknolojiler üzerine yoğunlaşan fuarda, mobilite sektörüne yönelik yazılım, ekran ve şarj çözümleriyle yer aldı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNE DE GİRECEĞİZ

Fuarda konuşan Vestel CEO'su Ergün Güler, otomotiv alanında Vestel'in araç içi ekran çözümünde mini LED ekran teknolojisini kullanarak canlı ve parlak renkler sunduğunu, bu sayede de pazarda önemli bir fark oluşturduğunu belirtti. Güler, "Bugün hem sürücülere hem de yolculara en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını aynı kokpitte birleştirerek yekpare bir ekran ürettik. Buradan edindiğimiz tecrübe ile yakın zamanda havacılık sektörüne de gireceğiz. Uçak içi eğlence ekranları için çalışmalarımız başladı, çok yakın zamanda buradaki iş birliklerimizi de duyuracağız" dedi. Artan uluslararası iş birlikleriyle Vestel Mobilite'nin bu alandaki gücünü katladıklarını vurgulayan Güler, "Gelecek 3 yıl içerisinde Vestel Mobilite'nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



#Vestel
#Ekonomi
#Teknoloji

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