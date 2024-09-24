Vestel uçak ekranı üretecek

Fuarda konuşan Vestel CEO'su Ergün Güler, otomotiv alanında Vestel'in araç içi ekran çözümünde mini LED ekran teknolojisini kullanarak canlı ve parlak renkler sunduğunu, bu sayede de pazarda önemli bir fark oluşturduğunu belirtti. Güler, "Bugün hem sürücülere hem de yolculara en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını aynı kokpitte birleştirerek yekpare bir ekran ürettik. Buradan edindiğimiz tecrübe ile yakın zamanda havacılık sektörüne de gireceğiz. Uçak içi eğlence ekranları için çalışmalarımız başladı, çok yakın zamanda buradaki iş birliklerimizi de duyuracağız" dedi. Artan uluslararası iş birlikleriyle Vestel Mobilite'nin bu alandaki gücünü katladıklarını vurgulayan Güler, "Gelecek 3 yıl içerisinde Vestel Mobilite'nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.