Vestel yeni nesil ürünlerle İFA’da

Türkiye’de sektörünün ihracat şampiyonu Vestel, bu yıl 31’inci kez Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2023) üstün teknolojili yeni nesil ürünleriyle yer alıyor. Vestel, 3 bin metrekare alana kurulu sergi alanında bu yıl da tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümleri gibi pek çok dalda geliştirdiği ürünleri dünya sahnesine çıkarıyor.

AMACIMIZ 2050’YE KADAR NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAK

Bu yıl da fuarda akıllı teknolojilere sahip, ödüllü tasarımlara sahip ürünlerle yer aldıklarının altını çizen Vestel CEO’su Ergün Güler, hayatı kolaylaştıran, erişilebilir akıllı ürünler üreten, sosyal ve çevresel fayda sağlayan bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla çıktıkları yolda sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre ettiklerini belirtti. Güler, “Amacımız 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfıra ulaşmak ve sürdürülebilir geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirmek” diye konuştu.

VEEZY’NİN SINIRLARI GENİŞLİYOR

Bu yıl fuarda tanıttıkları tüm akıllı ürünlerin, Vestel’in sınırlarını genişlettiği VeeZy ekosistemine dahil edildiğini söyleyen Ergün Güler, “Artık bir ‘yaşam ekosistemi’ halini alan VeeZy üzerinden kullanıcılar televizyon, konut tipi elektrikli araç şarj cihazı, beyaz eşya gibi ürünleri tek bir uygulamadan yönetiyor” diye konuştu.

VESTEL, SAMSUNG VE LG’DEN AKILLI YAŞAM İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Vestel, HCA üyeliği kapsamında ilk iş birliğini gerçekleştirdi. Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Samsung ile yapılan iş birliği kapsamında, HCA altyapısı kullanılarak, iki şirketin akıllı ürün ve uygulamalarının entegrasyonu sağlandı. Buna göre, Vestel’in VeeZy uygulamasından Samsung'un tüm akıllı beyaz eşyaları ve Vestel'in ürettiği tüm akıllı beyaz eşyalar ise Samsung SmartThings mobil uygulamasından karşılıklı olarak kontrol edilebilecek. Diğer iş birliği ise yıl sonunda LG ile aynı kapsamda devreye alınacak. HCA altyapısı kullanan VeeZy ve LG ThinQ uygulamaları ile her iki firmanın da akıllı beyaz eşyaları karşılıklı olarak kontrol edilebilecek.

ŞARJ ÇÖZÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Vestel, bu yılki IFA’da da elektrikli araç şarj ünitelerine (EVC) de geniş yer verdi. Fuarda EVC01, EVC04, EVC06, EVC10 ve EVC3HP gibi ürünlerin yanı sıra elektrikli bisiklet bataryaları, telekom ESS bataryası, konut enerji depolama çözümleri ve 2024 yılında kullanıma sunulacak konteynerli enerji depolama sistemi yer aldı.

Güneş enerjisine evde depolama

Vestel’in fuarda sergilediği konut enerji depolama çözümleri, evlerde kurulan güneş panellerinin ürettiği fazla enerjiyi verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Depolanan enerji istendiğinde veya herhangi bir elektrik kesintisi durumunda tüm elektronik cihazları sorunsuz şekilde kullanmaya imkan tanıyor. IFA’daki 3 bin metrekarelik devasa Vestel alanında bu yıl enerji ve su verimliliği sağlayan ve gıda israfını önleyen çok sayıda ürün ve teknoloji öne çıktı. Çok işlevli yapısı ve zarif tasarımıyla benzersiz bir ürün olan Epochal, Vestel’in IFA’da en çok dikkat çeken teknolojilerinden biri oldu. ‘Hepsi bir arada’ konseptinde tasarlanan ürün, fermantasyon, soğutma ve kiler saklama işlevlerini bir araya getirerek mutfaklarda keyifli bir deneyim vadediyor.

Plastik kullanımı her yıl daha da azalıyor

2020- 2023 yılları arasında, Türkiye’deki İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt eden Vestel, ilk çalışmalarıyla çalışmalarıyla 2021 – 2022 yıllarında işlenmemiş plastik kullanımını 9 bin 735 ton azalttı Vestel buna ek olarak, beş ton plastiği; zeytin çekirdeği atıklarından oluşan biyolojik bazlı plastiklerle değiştirdi. Vestel, aynı dönemde toplam 22 bin 155 ton geri dönüştürülmüş karton kullanarak 376 bin 635 ağacın kesilmesini de önledi.

Fuarda görev teslimi

Vestel üst yönetiminde görev değişimi yaşandı. Şirket CEO’su Turan Erdoğan, görevi Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler’e devretti. Gelecekte Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak şirkete katkı sunmaya devam edecek olan Erdoğan, “24 yıl boyunca Vestel’in gelişiminde önemli rol oynayan kritik görevlerde bulunan Güler’in, sahip olduğu birikim ve tecrübeyle yeni başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi. Vestel CEO’su Ergün Güler ise, “Öncelikli hedefim sahip olduğumuz başarı grafiğini korumak, ülkemizin en değerli ilk 3 markasından biri olarak adımızı zirveye yazdırmak ve yenilikçi çalışmalarla küresel marka yolcuğumuzu üst seviyelere taşımak” şeklinde konuştu.







