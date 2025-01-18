Vestel'de yapay zeka ile tasarruf dönemi

Teknoloji şirketleri, yeni ürünlerindeki inovatif çözümlerini enerji alanında da uygulamaya başladı. Artık birçok beyaz eşya ve televizyon yapay zeka destekli olarak enerjiden tasarruf etmemize yardımcı oluyor. Vestel de sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve nesnelerin interneti (IoT) alanındaki yatırımlarına hız verdi.

ROBOTİK ÜRETİME YATIRIM YAPACAK

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Vestel'in yatırımlarını ve gelecek projelerini anlattı. Tüketicilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için yapay zeka, nesnelerin IoT ve robotik üretim gibi ileri teknolojilere stratejik yatırımlar yaptıklarını söyleyen Uylukçuoğlu, yapay zeka teknolojilerinin kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıdığını aktardı.

TÜM CİHAZLARDA TEK UYGULAMA

Uylukçuoğlu, Vestel Akıllı Yaşam ve Veezy uygulamalarıyla kullanıcılarına Vestel markalı akıllı ürünlerini tek platformdan takip etme ve yönetme imkanı sunduklarını dile getirdi. Uylukçuoğlu şöyle devam etti: "Biyoplastik granüller sayesinde beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 25, karbon emisyonunu da yaklaşık yüzde 20 oranında azalttık. Tüketiciler, ürünlerimizin aktif enerji ve su tüketimlerini kolayca ölçümleyebilir, enerji tüketimlerini kilovatsaat (kWh) ve tutar cinsinden detaylı şekilde görüntüleyebilir. İlk aşamada Vestel çamaşır makineleri ve klimalarda bulunan enerji yönetim özelliği ile kullanıcılar, enerji tüketimlerinde klimalarda yüzde 25'e varan tasarruf sağlayabiliyor."

DOĞA İÇİN TEK KUTU

Vestel, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla ‘Doğa İçin Tek Kutu’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, televizyon ürünlerinde tek kullanımlık kutular yerine daha dayanıklı ve defalarca kez kullanılabilecek kutular üretim süreçlerine dahil edildi. Şirket, yurt içindeki ürünlerinin tamamında FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı kutular kullanarak ormanların sürdürülebilir yönetimine destek sağlıyor.











