Ekonomi Volvo İrandan çekildiğini açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ OTOMOTİV

Volvo İran'dan çekildiğini açıkladı

İsveç otomotiv devi Volvo, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bankacılık sisteminin çalışamaz duruma geldiği belirtti ve ödemeleri alamadıkları için İran'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Daha önce de Peugeot, Renault ve Mercedes aynı yolu tercih etmişti. Avrupa Birliği ise bir ödeme sistemi geliştirilmesi için İranlı yetkililerle çalışıyor.

Haber Merkezi Reuters
Volvo
Volvo

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar ve İran'ın zayıflayan ekonomisi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor.

Volvo tarafından yapılan açıklamada şirketin İran'a gönderdiği kamyon parçaları karşılığında ödeme yapılmadığını ve bu nedenle İran'daki operasyonlarını sürdürmeme kararı alındığı belirtildi.

İran'da bankacılık sistemi çalışmıyor

Volvo sözcüsü Fredrik Ivarsson yaptığı açıklamada, "Bu yaptırımlar ve ABD'nin getirdiği kısıtlamalar yüzünden İran'da bankacılık sistemi çalışmıyor. Paramızı alamıyoruz. Dolayısıyla şimdilik İran'da çalışmıyoruz" dedi.

Volvo, yaptırımlardan önce açıkladığı stratejik planında İran'ı Körfez bölgesi ve Kuzey Afrika'ya dönük ana ihracat üssü yapmak istediğini açıklamıştı.

Volvo, İran'ın ikinci büyük otomobil üreticis SAIPA çatısı altında faaliyet gösteren Saipa Diesel ile işbirliği yapıyordu. Saipa Diesel, İsveç'ten gönderilen montaj setlerini kullanarak Volvo'nun ağır yük kamyonların montajını İran'da gerçekleştiriyordu.

Renauld ve Mercedes de çekilmişti

Saipa Diesel yetkilileri yaptırımlar nedeniyle Volvo Trucks şirketinin ortaklık anlaşmasına son verdiğini doğruladı.

  • İran ile ticari ilişkilerini askıya alan Avrupalı şirketler arasında Fransız enerji devi Total, Fransız otomobil üreticileri Peugeot ve Renault'nun yanı sıra Alman Siemens ve Daimler de bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği, İran ile ticari işlemlerin devamı ve ABD yaptırımlarının etkisini hafifletmek için bir ödeme sistemi geliştirme çabası içerisinde.

  • Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Javad Zarifi teknik detaylar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Avrupa Birliği, kendi şirketlerini korumak yasal düzenlemeye gitse de ABD yaptırımları bankaların İran şirketleriyle iş yapmalarını engelliyor zira ABD yaptırımların delinmesi durumunda bankaları kendi finans sisteminden dışlayabiliyor.

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