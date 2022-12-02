​Yabancı gemiler Türk kaptanlara emanet.

Yetiştirilen gemi adamlarının dünya denizciliğinde daha çok tercih edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, gemi adamlarının yabancı bayraklı gemilerde istihdam edilmelerinin önünü açmak amacıyla denizcilik alanında büyük filoya sahip ülkelerle ikili anlaşmaların sayısı genişliyor. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk gemi adamlarının yeterlilikleri tanınıyor ve gemilerde ilave belge olmadan çalışabiliyor.

HEDEF GELİŞMİŞ ÜLKELER

Türkiye’de uluslararası standartlarda eğitim veren ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından akredite edilmiş 103 eğitim kurumu bulunuyor. Dünya denizlerindeki gemilerde ise hizmet etmeye hazır yaklaşık 135 bin aktif gemi adamı yer alıyor. Türk gemi adamlarının istihdam edilebileceği ülkelere Danimarka, Hong Kong, Norveç ve İngiltere bayraklı gemiler de eklenerek 37 ülke ile anlaşma sağlandı. Hedefin gelişmiş ülkeler çerçevesinde genişletilmesi planlanıyor.

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Farklı kıtalara açılım

Türkiye’nin, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Malezya, Tayland, Singapur, Malta, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, İran, Hollanda, Gürcistan, Katar, Ürdün ile protokolü, Almanya, Belize, Japonya, Polonya, Portekiz, Dominik, Marshall Adaları, Bahama, Barbados, Vanuatu, Antıgua ve Barbuda, Kamboçya, Liberya, Slovakya, Sen Vincent ve Granada, Lüksemburg ve Lübnan ile bu konuda anlaşmaları bulunuyor.