Yabancı yatırımcıyı üretime çekelim

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), “YASED Küresel Yatırım Günleri” etkinlikleri kapsamında, Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırım trendlerini masaya yatırdı. Ankara’da düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve YASED Başkanı Engin Aksoy ve iş insanları katıldı.

BU YIL 18,6 MİLYAR $ POTANSİYELİMİZ VAR

Bu yıl Türkiye’nin 18,6 milyar dolarlık yatırım çekme potansiyeli olduğunu ve buna yönelik YASED’in çalıştığını vurgulayan Engin Aksoy, “Ülkemizin, 2023 yılında bir önceki yılla mukayese edildiğinde yaklaşık 3 milyar dolar kayıpla 10,6 milyar dolar yatırım çektiği ve bunun yüzde 30’dan fazlasının gayrimenkul yatırımı olduğu dikkate alındığında, halihazırda ülkemizde yatırımı olan şirketlerimizin geleceğe yönelik olumlu öngörüsünü destekleyecek iyileşmelerin 2024 yılında ülkemizin de öncelikli gündemi olması gerektiğini düşünüyoruz. Yatırım çekmede rekabet her geçen gün daha da çetin bir hal alıyor. Sürdürülebilir üretim için yatırımcı dostu mevzuat gerekli” şeklinde konuştu.

YILMAZ: 2028’DE YATIRIMLARDAN %1,5 PAY HEDEFLİYORUZ

Küresel uluslararası doğrudan yatırımların, çok olumlu bir seyir sergilemediğini, geçen yıl bu rakamın 1,3 trilyon dolar civarında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu rekabetçi ortamda Türkiye'nin payını yükseltmesinin, gelecekte küresel sermaye hareketleri yükseldiğinde, nicelik olarak çarpan etkisinin çok daha yüksek olacağını ifade etti.

Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde yeni bir global üretim merkezi olmaya aday olduğunu belirten Yılmaz, “Ülkemizin küresel sermaye pastasından aldığı payı 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5'a çıkarmak istiyoruz. Bugün yüzde 1 civarında olan payımızı yüzde 1,5'a yükseltmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

ŞİMŞEK: RİSK PUANIMIZ 100’E KADAR DÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programda dezenflasyon aşamasına gelinmekte olduğunu, piyasa beklentilerinin biraz gecikmeyle hedefe yaklaştığını belirterek, “Program çalışıyor, hem de saat gibi. Türkiye’nin kırılganlıkları azaldı, kaygılanmanıza gerek yok. Türkiye doğru yolda ve hızla ilerliyor” açıklamasında bulundu. Şimşek, halen 250 civarında olan risk priminin gelecek yıl 100’lü seviyelere ineceğini vurguladı.

KACIR: 57 MADDELİK YOİKK PLANIYLA SORUNU ÇÖZDÜK

Uluslararası doğrudan yatırımlar konusunda, uygulamaya alınan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planı’nın önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Geçtiğimiz günlerde yayımladığımız 57 maddelik YOİKK Eylem Planı yatırımcıların karşılaştıkları sorunları çözme ve iş yapma ortamını daha da iyileştirmeye yönelik kararlılığımızın nişanesidir. Türkiye uluslararası yatırımcıların sağlam ve dayanıklı yatırım ortağı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.







