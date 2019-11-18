Ekonomi Yabancılara konut satışı 10 ayın zirvesinde
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Yabancılara konut satışı ekimde 10 ayın zirvesini gördü.

Yabancılara konut satışı 10 ayın zirvesinde

Yabancılara konut satışı son üç aydır kademeli olarak artış gösteriyor. Yıla hızla başlayan ve 40 bin hedefine doğru adım adım gidilirken, ekimde yabancılar 4 bin 272 konut satın aldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32'lik düşüş yaşansa da eylül ayına kıyasla yüzde 2'lik artış görüldü. Böylece 10 ayın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Yabancılara konut satışı ekimde 4 bin 272 adetle 10 ayın zirvesini gördü.
Yabancılara konut satışı ekimde 4 bin 272 adetle 10 ayın zirvesini gördü.

Türkiye'de konut piyasasının cazibesini koruması yabancılara konut satışlarında farkını gösteriyor.

Bu yılın ocak-ekim döneminde yabancıların satın aldığı konut 36 bin 197'ye yükseldi. Geçen yılın ilk 10 ayında 30 bin 431 adetlik konut satışı göz önüne alındığında yüzde 19'luk artış yabancıların ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Gayrimenkul sektör temsilcileri geçen yıl yabancılara 39 bin 663 adet konut satıldığını anımsatarak, bu yıl 40 bin seviyesinin rahatlıkla görülebileceğini ve tarihi zirvenin 45 bin seviyelerine çıkabileceğini belirtti.

İstanbul'da hedef 20 bin

Megakent İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sıradaki yerini açık ara koruyor. Ekimde İstanbul'dan 2 bin 43 konut satın alan yabancılar, 10 ayda 16 bin 322 adet konutun sahibi oldu.

Yabancıya konut satışında 10 ülke için sürpriz adım
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Yabancıya konut satışında 10 ülke için sürpriz adım
  • Böylece geçen yıl İstanbul'dan 14 bin 270 konut satın alan yabancılar, 10 ayda geçen yıl rakamlarını geride bıraktı. Sektör temsilcileri İstanbul'da bu yıl 20 bin konutun yabancılara ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

Yabancıların en fazla konut satın almaya tercih ettiği ikinci il olan Antalya'da ekimde 912 ve 10 ayda 7 bin 169 konut yabancılara satıldı. Yabancıların ekimde en çok konut aldığı iller içinde 215 konutla Bursa üçüncü, 192 konutla Ankara dördüncü ve 134 konutla Yalova beşinci sırada yer aldı.

Yılın 10 ayında ise İstanbul ve Antalya'yı 2 bin 4 konutla Ankara, 1873 konutla Bursa ve 1432 konutla Yolava izledi.

Iraklılar liderliği sürdürüyor

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini sürdürdü. Geçen yılın ekim1439 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı döneminde 597 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 536 konutla İranlılar, 292 konutla Ruslar, 225 konutla Almanlar ve 182 konutla Kuveytliler takip etti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 6 bin 124, İranlılara 4 bin 160, Ruslara 2 bin 231, Suudilere 1840 ve Afganlara 1663 adet konut satışı gerçekleştirildi.

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