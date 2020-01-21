Ekonomi Yabancının konutta vazgeçilmezi İstanbul
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancının konutta vazgeçilmezi İstanbul

Yabancılar geçen yıl en çok İstanbul ve Antalya'dan konut aldı. İstanbul'da 2018'de 14 bin 270 olan yabancıya konut satışı geçen yıl 20 bin 857'ye yükselirken, Antalya'da 7 bin 938'den 8 bin 951'e, Ankara'da 2 bin 133'ten 2 bin 539'a çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yabancının Türkiye’den gayrimenkul alımı artarak devam ediyor. Konut alımında ilk tercih ise İstanbul olarak dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancıya konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak 39 bin 663'ten 45 bin 483'e yükseldi. Yabancıların geçen yıl konut alımında en çok tercih ettiği il 20 bin 857 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u, 8 bin 951 konutla Antalya, 2 bin 539 konutla Ankara, 2 bin 213 konutla Bursa ve 1696 konutla Yalova izledi. İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısı 29 bin 808'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, bu iki ilde gerçekleşmiş oldu.

Muğla tekrar listeye girdi

2018'de yabancılara konut satışında ilk 10'da bulunan Mersin, geçen yıl listede yer almadı. 2018'de 1022 konut satışıyla 9'uncu sırada yer alan Mersin'in yerine Muğla listeye dahil oldu. Geçen yıl Muğla'da 957 konut yabancılara satıldı. Sektör temsilcileri, yabancıya konut satışının 2020'de de artmasının beklendiğini, hükümetin verdiği destek ve teşviklerin yanı sıra vatandaşlık hakkının 250 bin dolara düşürülmesinin de bu artışta etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi. Türkiye'de geçen yıl en çok yabancıya konut satışı 2018'de olduğu gibi yine Iraklılara yapıldı.

Yılmaz: Oyun kurucu olabiliriz

Ziya Yılmaz
  • DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 2020’de yabancıya konut satışının artarak devam edeceğini söyledi. Yılmaz, “Dünyada artık ekonomik düzen tamamen değişti. Bu özellikle gelişen ekonomiler için hem büyük bir tehdit hem de büyük bir fırsat. Ben burada Türkiye'nin büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Kendi ekonomik büyüklüğümüzdeki ülkeler içinde belki de değişen şartlara en kolay adapte olabilen ülke biziz. Burada gerekli hazırlıklarımızı yapar, yerinde adımlarla ekonomimizi güçlendirirsek bence yeni düzende oyun kurucu ülkelerden biri olabiliriz” dedi. Son 4 yılda konut üretim maliyetlerinin yüzde 100'e yakın arttığına da dikkat çeken Yılmaz, bunu tüketici fiyatlarına yansıtmadıklarını bu maliyetlerin fiyata yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu da aktardı.

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