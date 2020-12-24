Ekonomi Yabancıya konut alma rehberi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancıya konut alma rehberi ​

Yabancıya konut alma rehberi

İstanbul’dan gayrimenkul almak isteyen yabancı yatırımcının işini kolaylaştırmak için 6 dilde rehber hazırlandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, rehberin Türkiye’deki fırsatları, yabancı yatırımcılara doğru bir şekilde anlatmayı hedeflediğini söyledi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş rehberin sadece yabancılara değil yerlilere de yol göstereceğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş rehberin sadece yabancılara değil yerlilere de yol göstereceğini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi (Property Buying Guide: Istanbul) yayınladı.

  • Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) katkılarıyla hazırlanan rehber, İngilizce basılan ve uluslararası yatırımcı için Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile zenginleştirildi. İstanbul’un yatırım fırsatlarını, geniş bir yabancı yatırımcı kitlesine ulaştırması hedeflenen rehberin tanıtım toplantısında konuşan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye’deki gayrimenkul fırsatlarını, yabancı yatırımcılara doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatma hedefiyle öncü bir rehber hazırladıklarını söyledi.

MÜLK EDİNMELERİNE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Avdagiç, İstanbul’un gayrimenkul imkanlarını, gayrimenkule yatırım yapmanın cazibesini ve kazandıran taraflarını göstermeyi amaçladıklarını, 11 ayda geçen yılın geçildiğini, koronavirüse rağmen satışların devam ettiğini ve ekonomiye güç verdiğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ise, rehberin sadece yabancılara değil yerlilere de yol göstereceğini söyledi.

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