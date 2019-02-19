Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

İstanbul, yapıların toplam yüzölçümü göz önüne alındığında 16,2 milyon metrekareyle en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Aralık 2018 dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 2017'ye kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 36,7, bunların yüzölçümü yüzde 48,9, değeri yüzde 35,8, daire sayısı yüzde 53,3 azaldı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 143,8 milyon metrekare oldu. Bunun 73,5 milyon metrekaresi konut, 43,6 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 26,7 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

En yüksek payı 2 ve daha fazla daireli binalar oluşturdu

Kullanım amacına göre 97,1 milyon metrekareyle en yüksek payı 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 13 milyon metrekareyle kamu, eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşlarının binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 114,2 milyon metrekareyle en büyük payı aldı. Bunu 26,6 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 3 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti.

Daire sayısına göre ise toplam 643 bin 125 dairenin 584 bin 858'i özel sektör, 49 bin 702'si devlet sektörü ve 8 bin 565'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul, yapıların toplam yüzölçümü göz önüne alındığında 16,2 milyon metrekareyle en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 10,8 milyon metrekareyle Ankara, 7,5 milyon metrekareyle İzmir izledi. Yapıların yüzölçümü en düşük iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak olarak kayıtlara geçti.

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Daire sayılarına göre değerlendirildiğinde, İstanbul 80 bin 539 adetle ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 42 bin 473 daireyle İzmir ve 34 bin 296 daireyle Ankara takip etti. Daire sayısı en az iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak olarak belirlendi.

İzin belgesi verilen yapıların yüzölçümü arttı

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 5,5, yüzölçümü yüzde 5,1, değeri yüzde 34,1, daire sayısı yüzde 5,6 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüzölçümü 169,9 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 98,7 milyon metrekaresini konut, 38,3 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 33 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 128,9 milyon metrekareyle en yüksek paya 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 10,4 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 146,6 milyon metrekareyle ilk sırada yer aldı. Bunu 19,8 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 3,5 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 870 bin 501 dairenin 790 bin 942'si özel sektör, 63 bin 906'sı devlet sektörü ve 15 bin 653'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne bakıldığında, 28,2 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 15,2 milyon metrekareyle Ankara, 9,1 milyon metrekareyle İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

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Daire sayılarına göre, İstanbul 154 bin 740 ile liste başında yer alırken, bu kenti 62 bin 194 ile Ankara ve 55 bin 940 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari olarak belirlendi.

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FOTOĞRAF 7 Aydın'da devletten aldığı destekle incir işleme tesisi kuran Fatma Asena Yazar, 3 yıl içinde işlerini büyüterek ihracat yapmaya başladı. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan 34 yaşındaki Iğdırlı Fatma Asena Yazar, kendisini geliştirmek ve sektörde etkin bir şekilde yer almak için İspanyolca kursuna yazıldı. İspanyolcayı kısa sürede öğrenen Yazar, Aydın'da İspanyol bir fabrikadan iş teklifi alınca buraya yerleşmeye karar verdi. Burada bir kaç yıl çalışan Yazar, kendisine ait bir iş kurup kadın istihdamını artırma düşüncesiyle KOSGEB desteklerini araştırmaya başladı. Aydın'ın incir üretiminde önemli bir kent olmasından dolayı bu alanda bir tesis kurmaya karar veren Yazar, KOSGEB'den Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50 bin lira hibe aldı ve 2016 yılında işletmesini kurdu. İşletmesi ilk yıl 200 bin, ikinci yıl 400 bin, geçen yıl 500 bin liralık ciroya ulaşan Yazar, çoğunluğu kadın 50 kişiye de istihdam sağladı. 60 ton işleme kapasiteli işletmeden, bu yıl ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 3 ton ürün gönderildi. Fatma Asena Yazar, yaptığı açıklamada, işletmede 60 kadının istihdam edildiğini söyledi. KOSGEB'den aldığı destek dışında Kredi Garanti Fonu'ndan da 13 bin liralık kredi aldığını aktaran Yazar, Adım adım büyüyerek devam etmeye çalışıyoruz. Erkek egemen bir sektördeyiz. Dolayısıyla insanlarla görüşürken bir kadın bu işte nasıl başarılı olur, nasıl yapar diye merak ediyorlar. dedi. İncir üzerine çalışacağının ilk etapta hiç aklından geçmediğini, İspanyolca öğrenmekle birlikte hayatının değiştiğini ifade eden Yazar, işöyle konuştu: İlk ihracatımızı bu yıl yaptık. Önümüzdeki dönemde üretimin tamamına yakınını ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu işte kalifiye insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla ben de bu şekilde sektöre katkı vereceğimi düşündüm ve bu işe girdim. Bir cesaretle yola çıktım. Kadınların kesinlikle kendi bütçelerini yaratması gerekiyor. Kadınlar gerçekten çok güçlü. Buna emin olsunlar. İstedikten sonra her şeyi başarabilirler. Cesur olmak gerekiyor. Böyle bir işi yaptığım için heyecanlı ve mutluyum. Özellikle ihracat yaptığımda çok heyecanlandım. Bu benim için çok önemliydi. Devlet desteğiyle işletme kurdu: 3 yıl sonra ihracat yaptı Aydın'da, devletten aldığı destekle incir işleme tesisi kuran 34 yaşındaki gıda mühendisi Fatma Asena Yazar, 3 yılda ihracat yapmaya başladı. Yılda 500 bin liralık ciroya ulaşan tesisten ilk ihracat Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapıldı. Fatma Asena Yazar, "İlk ihracatımızı bu yıl yaptık. Önümüzdeki dönemde üretimin tamamına yakınını ihraç etmeyi planlıyoruz" dedi.