Ekonomi Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 36,7 geriledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 114,2 milyon metrekareyle en büyük payı aldı. Bunu 26,6 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 3 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti.

Haber Merkezi AA
İstanbul, yapıların toplam yüzölçümü göz önüne alındığında 16,2 milyon metrekareyle en yüksek paya sahip oldu.
İstanbul, yapıların toplam yüzölçümü göz önüne alındığında 16,2 milyon metrekareyle en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Aralık 2018 dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 2017'ye kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 36,7, bunların yüzölçümü yüzde 48,9, değeri yüzde 35,8, daire sayısı yüzde 53,3 azaldı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 143,8 milyon metrekare oldu. Bunun 73,5 milyon metrekaresi konut, 43,6 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 26,7 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

En yüksek payı 2 ve daha fazla daireli binalar oluşturdu

Kullanım amacına göre 97,1 milyon metrekareyle en yüksek payı 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 13 milyon metrekareyle kamu, eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşlarının binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 114,2 milyon metrekareyle en büyük payı aldı. Bunu 26,6 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 3 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti.

Daire sayısına göre ise toplam 643 bin 125 dairenin 584 bin 858'i özel sektör, 49 bin 702'si devlet sektörü ve 8 bin 565'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul, yapıların toplam yüzölçümü göz önüne alındığında 16,2 milyon metrekareyle en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 10,8 milyon metrekareyle Ankara, 7,5 milyon metrekareyle İzmir izledi. Yapıların yüzölçümü en düşük iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak olarak kayıtlara geçti.

REKLAM

Daire sayılarına göre değerlendirildiğinde, İstanbul 80 bin 539 adetle ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 42 bin 473 daireyle İzmir ve 34 bin 296 daireyle Ankara takip etti. Daire sayısı en az iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak olarak belirlendi.

İzin belgesi verilen yapıların yüzölçümü arttı

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 5,5, yüzölçümü yüzde 5,1, değeri yüzde 34,1, daire sayısı yüzde 5,6 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüzölçümü 169,9 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 98,7 milyon metrekaresini konut, 38,3 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 33 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 128,9 milyon metrekareyle en yüksek paya 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 10,4 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 146,6 milyon metrekareyle ilk sırada yer aldı. Bunu 19,8 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 3,5 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 870 bin 501 dairenin 790 bin 942'si özel sektör, 63 bin 906'sı devlet sektörü ve 15 bin 653'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne bakıldığında, 28,2 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 15,2 milyon metrekareyle Ankara, 9,1 milyon metrekareyle İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

REKLAM

Daire sayılarına göre, İstanbul 154 bin 740 ile liste başında yer alırken, bu kenti 62 bin 194 ile Ankara ve 55 bin 940 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari olarak belirlendi.

Şentop: Tanzim satışlar balon fiyatları söndürdü
EKONOMİ
Şentop: Tanzim satışlar balon fiyatları söndürdü

Başkentte kesintisiz raylı ulaşım başladı
EKONOMİ
Başkentte kesintisiz raylı ulaşım başladı

Suudi Arabistan'dan 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı
EKONOMİ
Suudi Arabistan'dan 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Devlet desteğiyle işletme kurdu: 3 yıl sonra ihracat yaptı
FOTOĞRAF 7
Title
Aydın'da devletten aldığı destekle incir işleme tesisi kuran Fatma Asena Yazar, 3 yıl içinde işlerini büyüterek ihracat yapmaya başladı.
Title
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan 34 yaşındaki Iğdırlı Fatma Asena Yazar, kendisini geliştirmek ve sektörde etkin bir şekilde yer almak için İspanyolca kursuna yazıldı.
Title
İspanyolcayı kısa sürede öğrenen Yazar, Aydın'da İspanyol bir fabrikadan iş teklifi alınca buraya yerleşmeye karar verdi. Burada bir kaç yıl çalışan Yazar, kendisine ait bir iş kurup kadın istihdamını artırma düşüncesiyle KOSGEB desteklerini araştırmaya başladı.
Title
Aydın'ın incir üretiminde önemli bir kent olmasından dolayı bu alanda bir tesis kurmaya karar veren Yazar, KOSGEB'den Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50 bin lira hibe aldı ve 2016 yılında işletmesini kurdu. İşletmesi ilk yıl 200 bin, ikinci yıl 400 bin, geçen yıl 500 bin liralık ciroya ulaşan Yazar, çoğunluğu kadın 50 kişiye de istihdam sağladı.
Title
60 ton işleme kapasiteli işletmeden, bu yıl ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 3 ton ürün gönderildi. Fatma Asena Yazar, yaptığı açıklamada, işletmede 60 kadının istihdam edildiğini söyledi.
Title
KOSGEB'den aldığı destek dışında Kredi Garanti Fonu'ndan da 13 bin liralık kredi aldığını aktaran Yazar, Adım adım büyüyerek devam etmeye çalışıyoruz. Erkek egemen bir sektördeyiz. Dolayısıyla insanlarla görüşürken bir kadın bu işte nasıl başarılı olur, nasıl yapar diye merak ediyorlar. dedi. İncir üzerine çalışacağının ilk etapta hiç aklından geçmediğini, İspanyolca öğrenmekle birlikte hayatının değiştiğini ifade eden Yazar, işöyle konuştu:
Title
İlk ihracatımızı bu yıl yaptık. Önümüzdeki dönemde üretimin tamamına yakınını ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu işte kalifiye insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla ben de bu şekilde sektöre katkı vereceğimi düşündüm ve bu işe girdim. Bir cesaretle yola çıktım. Kadınların kesinlikle kendi bütçelerini yaratması gerekiyor. Kadınlar gerçekten çok güçlü. Buna emin olsunlar. İstedikten sonra her şeyi başarabilirler. Cesur olmak gerekiyor. Böyle bir işi yaptığım için heyecanlı ve mutluyum. Özellikle ihracat yaptığımda çok heyecanlandım. Bu benim için çok önemliydi.
Devlet desteğiyle işletme kurdu: 3 yıl sonra ihracat yaptı
Aydın'da, devletten aldığı destekle incir işleme tesisi kuran 34 yaşındaki gıda mühendisi Fatma Asena Yazar, 3 yılda ihracat yapmaya başladı. Yılda 500 bin liralık ciroya ulaşan tesisten ilk ihracat Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapıldı. Fatma Asena Yazar, "İlk ihracatımızı bu yıl yaptık. Önümüzdeki dönemde üretimin tamamına yakınını ihraç etmeyi planlıyoruz" dedi.
YORUM YAP

Online tanzim satışı başladı
FOTOĞRAF 11
Title
Tanzim satışlar Ankara'nın ardından İstanbul'da da online olarak uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.
Title
epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları:
Title
Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
Title
Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
Title
Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
Title
Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
Title
Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
Title
Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir.
Title
Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir.
Title
Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
Title
pttavm'nin 'Türkiye Kazanacak' etiketiyle sattığı ürünler için kampanya geçerlilik tarihi : 11-02-2019 01-05-2019 belirtilirken, ürünlerin birçoğunun tükendiği gözlendi.
Online tanzim satışı başladı
Online tanzim satışları Ankara'dan sonra İstanbul'da da başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurmuştu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.
YORUM YAP


/**/
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahiplerinin ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.
Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

​Beşiktaş Başkanı Orman'dan önemli açıklamalar.
Türkiye kaybetti

Türkiye kaybetti

​19 yıl önce bugün devletin zirvesinde yaşanan tartışma son yılların en büyük krizini başlatmıştı.
Rekoru tarih oldu

Rekoru tarih oldu

En uzun süre görev yapan teknik direktör değişti.
Meclis'te devir teslim

Meclis'te devir teslim

​Binali Yıldırım, görevini Celal Adan'a devretti.
Honda'dan önemli Türkiye kararı

Honda'dan önemli Türkiye kararı

Avrupa'dan çekilme kararı alan Honda'nın takviminde Türkiye de var.
53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

​İstanbul'da tespit edilen FETÖ'cüler için düğmeye basıldı.

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

​Türk Büyükelçi bugün başlayan uygulamayı açıkladı.
Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

​16 eyalet, Trump'a karşı mahkemeye koştu.
Tüm seferler iptal

Tüm seferler iptal

​Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu.
Kar ve tipi uyarısı

Kar ve tipi uyarısı

Meteoroloji saat verdi, gün boyu etkili olacak.
Kafasına silah dayadılar

Kafasına silah dayadılar

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, başına silah dayanıp ölümle tehdit edildi.
Bu faizle üretim zor

Bu faizle üretim zor

​İş dünyası da tüketiciler de yüksek faizlerden şikayetçi.
Yüzde 46'sıitirafçı oldu

Yüzde 46'sıitirafçı oldu

​Ankesör soruşturmasında 9 bin 352 kişi gözaltına alındı.
DSP, CHP’yi çökertti

DSP, CHP’yi çökertti

​DSP'nin, CHP-İP ittifakını böleceği ve 31 Mart'ın sürpriz partisi olacağı belirtiliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.