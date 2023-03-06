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Ekonomi

Yapılandırmada depremzedeler için özel madde

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesine deprem bölgesindeki vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni maddeler eklenecek.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Meclis Genel Kurulu'nda yarın ele alınacak düzenlemeye yapılacak eklemelerle depremzede vatandaşlar, 'veraset ve intikal' vergilerinden muaf tutulacak. Vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarından kalan mirasla ilgili işlemlerde vergi ödemeyecek. Depremzedelere araç muayeneleri için 8 Mayıs’a kadar süre tanınacak. Bu süreyi uzatma yetkisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verilecek.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ 30 HAZİRAN'DA

Deprem bölgesindeki işverenlerin, çalışanlarına yapacağı maksimum 50 bin lira tutarlı nakdi yardımların, vergi ve sigorta priminden istisna tutulması sağlanacak. Yasayla devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi, 30 Nisan'dan 31 Mayıs 2023'e uzatılacak. Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs yerine 30 Haziran’da başlayacak. Yapılandırma başvuru süresi, "mücbir sebep" ilan edilen deprem bölgesi için ise 31 Temmuz sonrasına kadar uzayacak. Bununla birlikte, yapılandırma sürecinde son başvuru tarihinin mayıs sonu olmasıyla, iş dünyasına sağlanan "matrah artırımı" imkanı 2022 yılını da kapsayacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira değerindeki borcu silinecek.



#Ekonomi
#Deprem
#Meclis Genel Kurulu
11 dakika önce
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Yapılandırmada depremzedeler için özel madde
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