Yapılandırmanın 400 milyarı vergi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren torba kanunun teklifinin görüşüldüğü komisyonda teklifin ilk imza sahibi olarak soruları yanıtladı. Elitaş, 521 milyar lira kamu alacağının içinde vergilerin 400,7 milyar lira olduğunu kaydetti. Elitaş, komisyon üyeleriyle ‘Gelir vergisi 18,4 milyar lira, gelir stopaj vergisi 51,3 milyar lira, kurumlar vergisi 32,2 milyar lira, katma değer vergisi 172,7 milyar lira yani bu sene içerisindeki 521 milyar lira yapılandırma kapsamında. İdari para cezaları 32,3 milyar lira, adli para cezaları 70,7 milyar lira, ecrimisil cezaları 1,3 milyar lira” bilgisini paylaştı.

ÖDENECEK TUTAR 155 MİLYAR TL

Geliri Dairesi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay ise yapılandırmada toplam tutarın 155 milyarının ödenecek miktar olduğunu ifade ederek, “Kesinleşmiş alacak, ihtilaflı alacak, matrah artırımı, bütün hükümleri kapsamında ödenecek tutar 155 milyar. Ona karşılık yapılan tahsilat tutarı da 80 milyar, yapılandırma ödemeleri devam ediyor” dedi. 7326 Sayılı Kanunu’n kapsamına giren miktarınsa 277 milyar olduğunu bildiren Dilbay, “Bunun 95 milyarı başvuruda bulunmuş, 24 milyarı ödenmiş, hâlihazırda ödemeler devam ediyor. Ödeme oranı şu anda yüzde 25,3. Yani kesinleşmiş borçlarda vergi olarak bir ayrım yapmadık” diye konuştu.

213 BİNİ ALKOLDEN

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkan Yardımcısı Ümit Mutlu, 2013 yılında yapılan düzenlemeyle, alkol değeri 0,20’nin üzerinde olması halinde yasal olarak alkolden işlem yapıldığını anımsatarak, şunları söyledi: “0,20’nin altında promil değeri olanlara alkolden işlem yapılmıyor. 2022 yılında yaptığımız denetimlerde 213 bin alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücünün belgesine geçici olarak 6 ay, 2 yıl ya da 5 yıl süreyle el koyduk. 2022 yılında 213 bin 668 alkol ve uyuşturucudan dolayı işlem yapılan sürücü sayısı.”

324 bin ehliyet geri alındı

Ümit Mutlu, çeşitli suçlardan ve idari yaptırımlardan dolayı ehliyetlerin geri alındığını vurgulayarak, “Alkol, uyuşturucu madde kullanımı, hız, kırmızı ışık ihlali, 100 ceza puanı, mahkemelerce geri alma, drift gibi sıralanabilir. Toplam olarak şu an 324 bin sürücü belgesi var. Burada en büyük yekûnu de alkol ve uyuşturucu madde. Sadece 2022 yılında 223 bin. Ancak alkolde üç farklı kademe var. İlk tespitte altı ay, beş yıl içinde ikinci tespitte iki yıl, yine beş yıllık süre içinde üçüncü tespitte beş yıl süreyle geri alınma olduğu için burada en fazla yekûn alkol ve uyuşturucu maddede” diye konuştu.



