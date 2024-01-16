Yapısal reformda 7 alana öncelik

Uluslararası doğrudan yatırım hareketliliğinin iyice azaldığı son yıllarda, siyasi istikrara sahip olan ülkeler rekabette bir adım öne çıkıyor. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, küresel ortalamanın üzerinde bir büyümeyi yakalamak için uluslararası doğrudan yatırımlara daha çok ihtiyaç duyuyor. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini geride bırakan Türkiye, yapısal reformlara yoğunlaşacak.
SİYASİ İSTİKRAR ÖNEMLİ BİR FIRSAT
2024-2026 dönemini kapsayan üç yıllık Orta Vadeli Program ile yakın gelecekteki hedeflerini ortaya koyan ekonomi yönetimi, yine geçen yıl açıkladığı 12. Kalkınma Planı sayesinde yatırımcılara daha uçun bir perspektif sunuyor. Türkiye’nin sahip olduğu siyasi istikrar, yapısal reformların hayata geçirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yılın ikinci çeyreğinden başlayarak yapılacak yapısal reformlarda öncelikli 7 alan belirlendi. Ticaretten istihdama, enflasyonun düşürülmesinden iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine, yeşil dönüşümden afet yönetimine kadar değişik başlıklarda atılacak adımlar dikkat çekiyor.
Sanayide yerli üretim ve ürün bazlı teknolojik dönüşüm
Lojistik altyapı ve demiryolu liman bağlantılarının güçlendirilmesi
Sanayi alanlarının genişletilmesi
Ekonomik ve ticari anlaşmalarda derinleşme
Hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı
Hizmet ihracatının desteklenmesi
İşgücü piyasalarının güvenceli esnekleştirilmesi
Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin ve kadınların eğitime ve istihdama katılımı
Yükseköğretimde ve mesleki teknik eğitimde özel sektör odaklı dönüşüm
Enflasyonla mücadelede para, maliye ve gelirler politikaları eşgüdümü
Piyasa aksaklıkları
Yeni ve yerli enerji kaynakları ve arz güvenliği
Katılım finansta öncü İstanbul Finans Merkezi
Planlı tarımsal üretim
Konuta erişim
Dijital Türk Lirası
İkinci basamak emeklilik sistemi
Kamu yatırımlarında rasyonelleşme
Vergilemede adalet ve etkinlik
Kaliteli ve etkin sağlık sistemi
Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi
Kamu cari harcamalarında rasyonelleşme
Dijitalleşme odağında kayıt dışılıkla mücadele
Sosyal yardım uygulamalarında etkinleştirme
KİT yönetişim reformu
Afetlere duyarlı bütünleşik mekânsal planlama
Afet konutu üretimi
Kentsel dönüşüm
Zorunlu afet sigorta mekanizması
Uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir düzenlemeler
Bürokratik işlemlerde sadeleşme
Yatırım yeri tahsisi ve altyapı destekleri
Madencilik sektöründe sürdürülebilirlik
İklim kanunu, emisyon ticaret sistemi, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına uyum
Yeşil taksonomi ve sürdürülebilir finansman
Dijital devlet stratejisi
Mikro veriye erişimin geliştirilmesi
Merkezi dijital altyapı ve araçlarla KOBİ’lerin bütüncül dijital dönüşümü
Dijital finansal altyapı ve yerli
Ulusal veri stratejisi
Siber güvenlik stratejisi
TÜİK veri transfer sistemi