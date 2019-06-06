Ekonomi Yaprağı meyvesinden 10 kat pahalı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üzüm yaprağı meyvesinden 10 kat pahalı

Yaprağı meyvesinden 10 kat pahalı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda yetiştirilen 8 çeşit üzümün kendisinden çok yaprağı gelir getiriyor.

Haber Merkezi AA
Hassa ilçesinde, bağlardan toplanıp salamura edildikten sonra satılan yapraklar yüksek fiyatıyla üretici için önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.
Hassa ilçesinde, bağlardan toplanıp salamura edildikten sonra satılan yapraklar yüksek fiyatıyla üretici için önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden sarmanın ana malzemesi olan üzüm yaprağı, kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar verilmeden titizlikle toplanıyor. Yapraklar salamura yapıldıktan sonra satışa sunuluyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner yaptığı açıklamada, ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını ve bu meyvenin bölge halkının önemli geçim kaynaklarından olduğunu söyledi.

İlçenin verimli topraklarında üretilen üzüm kadar yaprağının da Türkiye'nin dört bir yanından alıcı bulduğunu belirten Şahiner, "Hassa ilçemizin ekonomisinde tarım, tarımda da üzüm üreticiliği önemli bir yere sahip. Yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılıyor. Şu an bağlarımızın meyve yapma, sürgün sürme zamanı." dedi.

Üzüm yaprağının, meyvesinin neredeyse 10 katı fiyata alıcı bulduğuna dikkati çeken Şahiner, şöyle devam etti:

"Üzüm, hasat zamanı tarlada üreticiden kilosu 1 liraya satın alınıyor, yaprağı ise 10 liradan alıcı buluyor. Yaprağı, üzümden daha fazla para ediyor. Kadınlarımız yaprakları toplayarak hem evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihtiyaç fazlasını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Salamura haline getirilen yapraklar yıl boyunca sarma yapımında kullanılıyor."

Şahiner, yaprak toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini, üzüm bağına verilecek zararın üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

"Meşakkatli bir iş"

Yaprak toplayan kadınlardan Emine Karakuş, hem evinin yaprak ihtiyacını karşıladığını hem de aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi. Karakuş, "Üzüm bağlarından özenle topladığımız yaprakları bidonlara tuzlu suyla ayar vererek bastırıyoruz." diye konuştu.

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Ümmüs Özçelik de üzüm yaprağını mayıs ve haziranda topladıklarını belirterek, "Üzüm yaprağı toplamak meşakkatli bir iş. Salamura haline getirdiğimiz yapraklar bir yıl boyunca bozulmadan kalıyor." dedi.

Ağaç gövdesine yaptığı eve asma köprü ile ulaşıyor
FOTOĞRAF 20
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İzmir'de kendisine ait şirkette yöneticilik yapan inşaat mühendisi Osman Kaba, işlerini çocuklarına devretti ve 4 yıl önce memleketi Artvin'in Arhavi ilçesi Kemerköprü köyüne döndü.
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İşe koyulan Osman Kaba, ağacının gövdesine, yerden 8 metre yükseklikte, 18 metrekare genişliğinde, 8 köşeli ve üçgen çatılı ev yaptı.
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Türkiye’de çok ağaç ev var. Ama bunu yaparken İskandinav ülkelerinden esinlendim. Oralarda kuzey kutuplarını izlemek için üstü açık bungalovlar inşa ederler. ..
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Burada yağmur, kar, gökyüzü ve yıldızları seyretmek için üstünü açık yaptım. Değişik bir şey oldu, beğenildi. Yeşil ağaç yapraklarının ıhlamur çiçeklerinin içerisinde bir ağaç evimiz oldu” dedi.
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'EV ÇOK SAĞLAM': Ağaç evin çok sağlam olduğunu söyleyen Kaba, “İlk yaptığım ağaç ev yıllardır ayakta. Çok yağmur, kar gördü, fakat hiçbir sorun yok. Onu bir ağaç üzerinde yapmıştım. Bu yeni olan ise iki ağaç üzerinde daha sağlam oldu...
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Bu evleri yaparken ilk önce can güvenliğine göre önlemlerimizi alıyoruz. Ulaşım için de farklı bir yöntem kullandım. Asma köprüler normalde Karadeniz’de derelerde olur. Biz ise bunu çay bahçesinin üzerinden eve geliş köprüsü olarak yaptık. Farklı bir şey oldu diye konuştu.
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İşletmeci Murat Özgen de ağaç evde ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, Burası tamamen doğanın içinde bir yer. Misafirlerimiz konaklama yapabiliyor. Yöresel yemekleri tadabiliyor...
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Ağaç ev ilk olarak hobi olarak yapılmıştı, ama talepler olunca bu hizmetleri vermeye başladık. İnsanlar ağaç eve çıkarak fotoğraf çektiriyorlar. Müşterilere teleferik yardımıyla sepetle çay, kahve gönderiyoruz...
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Burada doğayı yaşayabiliyorsunuz. Tamamen huzurlu, doğanın içinde kuş sesleri ile uyanmak isterseniz Olimbera'ya herkesi bekleriz” dedi.
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Ağaç evleri görmeye gelenlerde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Ağaç gövdesine yaptığı eve asma köprü ile ulaşıyor
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