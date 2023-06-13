Yaptırım bahane Rus petrolü şahane

Rus işgali altındaki Ukrayna’ya her fırsatta destek açıklamalarında bulunan Yunanistan, diğer yandan neredeyse Rus petrolünün ana taşıyıcısı haline geldi. Yunan tankerlerinin sunduğu imkanlarla, 2023’ün ilk çeyreğinde Rusya tüm zamanların en fazla petrol ihraç ettiği dönemini yaşadı. Son verilere göre Rusya, deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatının yüzde 50’sini Yunan tankerleri sayesinde gerçekleştirdi. İşgalden önce, Rusya’nın petrol taşımacılığında kullandığı tankerlerin yüzde 33’ü Yunan bandrollüydü. İşgalden sonra ise bu oran yüzde 50’ye kadar yükseldi.

Rusya deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatının yüzde 83’ünü Karadeniz ve Baltık Denizi limanlarından gerçekleştiriyor. Verilere göre, Rusya’nın Karadeniz’de petrol ihracı için kullandığı tankerlerin yüzde 75’i, Baltık limanındaki gemilerin ise yüzde 60’ı yine Yunan bandıralı. Avrupa Birliği’nin (AB) onca yaptırımına rağmen Rus ekonomisinin ayakta kalmasının başlıca nedenlerinden birinin petrol ticaretinin sürmesi olduğu düşünülüyor. Yunanistan’ın petrol taşımacılığı sektöröünde Rusya’yla çalışmaması durumunda, Rus petrolünü taşıyabilecek kapasitede donanıma sahip bir ülkenin olmaması nedeniyle, savaşın uzamasında Atina yönetiminin payı büyük. Söz konusu durum AB tarafından yüzeysel olarak eleştirilse de henüz bir önlem alınmış değil.