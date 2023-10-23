Yarısı Bizden'e yasal koruma

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan 'yarısı bizden' kampanyası da kentsel dönüşüm yasasında kendine yer buldu. Kampanyanın uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapılacak mali yardımlar teklifle yasal güvence altına alınacak. Böylece kampanyanın daha fazla kişiye ulaşması amaçlanıyor.

BU HAFTA MECLİS'E GELİYOR

Meclis'te bu hafta görüşülecek kentsel dönüşüm teklifi ile özellikle İstanbul’daki dönüşümü hızlandırmak bakımından başlatılan Yarısı Bizden kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine kira yardımı dışında yapım için de mali yardım sağlanacak. Yapım için yapılacak yardımın usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek. Düzenleme ile yaklaşık 1.5 milyon adet riskli bağımsız bölüm stokunu barındıran İstanbul'da dönüşüm süreci hızlandırılacak. Kampanya ile 90 bin binanın dönüştürülmesi hedeflendi.

RİSKLİ YAPIYA ASILACAK

Öte yandan düzenleme ile riskli yapı tespitine ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanak, riskli yapıya asılacak. Maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirim yapılacak ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek. Tespite ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanağın muhtarlıkta yapılacak ilanın son günü hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacak.

REZERV ALANA YÜZDE 30

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde bulunulabilecek. Bunun için de bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde 30'unun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na verilmesi gerekecek.







