Yatırım fonlarına ilgi katlanarak artıyor

Kasım itibarıyla menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarrufların 2,1 trilyon lirayı aştığını belirten Gönül, "Ayrıca 64 portföy şirketinin yönettiği portföy büyüklüğü de 3 trilyon lira oldu" dedi. Gönül, bu fonlara yatırım yaparak kurumsal portföy avantajlarından yararlanan yatırımcı sayının 5 milyon civarında olduğu bilgisini de verdi. Kurumsal yatırımcıların reel ekonomiye katkısının hızla arttığına dikkat çeken TKYD Başkanı Yağız Oral da "Kurumsal yatırımcıların pay senetlerine yatırımları kasım sonunda 382 milyar liraya, özel sektör tahvillerine yaptığı yatırım da 33 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.