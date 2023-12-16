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Ekonomi

Yatırım fonlarına ilgi katlanarak artıyor

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD) düzenlendiği ‘3. Portföy Yönetimi Zirvesi' İstanbul'da gerçekleştirildi. Sermaye piyasalarının temsilcileri ile kurumsal yatırımcıları bir araya getiren etkinlikteki dört ayrı panelde, yatırım fonlarının geleceğine ilişkin detaylı analiz ve öngörüler paylaşıldı.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:24 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açılışta yaptığı konuşmada, yatırım fonlarının büyümesine özel önem verdiklerini söyledi.


TASARRUF TUTARI 2,1 TRİLYONU AŞTI

Kasım itibarıyla menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarrufların 2,1 trilyon lirayı aştığını belirten Gönül, "Ayrıca 64 portföy şirketinin yönettiği portföy büyüklüğü de 3 trilyon lira oldu" dedi. Gönül, bu fonlara yatırım yaparak kurumsal portföy avantajlarından yararlanan yatırımcı sayının 5 milyon civarında olduğu bilgisini de verdi. Kurumsal yatırımcıların reel ekonomiye katkısının hızla arttığına dikkat çeken TKYD Başkanı Yağız Oral da "Kurumsal yatırımcıların pay senetlerine yatırımları kasım sonunda 382 milyar liraya, özel sektör tahvillerine yaptığı yatırım da 33 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.


#ekonomi
#yatırım
#fon
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