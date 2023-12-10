Yatırım kredisine başvurular 20 Aralık’ta

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinde 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi yayınlanmıştı. İlerleme süreci merakla beklenen krediye başvuruların nasıl yapılacağı netleşti.

BAŞVURULAR ONLİNE

Türk sanayicisinin uluslararası rekabet gücünü artırmak ve milli ekonominin yükselişini desteklemek amacıyla duyurulan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) başvuruları 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Sanayi yatırımlarına uzun vadeli ve uygun şartlarda finansman sağlayacak krediye başvurular, "yatirimkredisi.sanayi.gov.tr" adresinden itibaren yapılabilecek. Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından yapılabilecek başvurular, elektronik portal üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek.

SÜREÇ İKİ AŞAMALI

Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek. Programdan yararlanmak isteyen yatırımcılar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji/Strateji Puanı (TSP) hesaplanacak. Bakanlık tarafından hesaplanan TSP yatırımcılara bildirilecek. Yatırımcılar TSP ile TCMB Programı kapsamında yer alan aracı bankalara başvurabilecek.

PAKET BÜYÜKLÜĞÜ 300 MİLYAR TL

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; "teknoloji/strateji" puanı, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek. Uygulama çerçevesi yeniden yapılandırılan YTAK programına yıllık 100 milyar TL limit tahsis edilirken, program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanıyor.

ÖNE ÇIKAN STRATEJİK ALANLAR

* İlaç bileşenleri

* İmplant teknolojileri

* Dikey tarım ekipmanı

* Yem üreten makineler

* Gıda ürünü işleyen makineler

* Dijital ekranlar

* İşlenmemiş batarya

* Elektrikli araç motoru

* Yarı iletken çipler

* Bellekler

* Telekomünikasyon araç gereçleri

* Elektronik devreler

* Kimlik doğrulama yazılımları

* İnsansız hava aracı teknolojileri

* Sanayiye dair robotik teknolojileri

* Enerji depolama teknolojileri

* Giyilebilir teknolojiler

* Uçan araba teknolojileri

* Uzay teknolojileri

* Yapay zeka teknolojileri

ÜÇ HEDEFE KATKI VERECEK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararları doğrultusunda hayata geçirilen bu uygulamanın şu önemli hedefi var: Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimi sağlamak. Yüksek teknoloji yatırımları hızlandırmak. Cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlamak.







