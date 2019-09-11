Yatırıma devam

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimizin yasa dışı olduğunu iddiasında bulunan Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını öne sürdüğü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’den Türkiye’ye bağlılık ve yatırım açıklaması geldi. EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, “Türkiye'ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlıyız. Hiç kimsenin aklında EBRD'nin Türkiye'deki ilerleyişine ilişkin bir şüphe olmasın. Türkiye'ye son 10 yıl içerisinde yaklaşık 11,5 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık. Geçen yıl 1 milyar avroluk daha yatırım yaptık. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir Pazar” dedi. Chakrabarti, “Bu yıl da 1 milyar avroya yaklaşacağımıza büyük oranda eminim. Türkiye'nin son 12-18 aylık dönem içerisinde içinden geçtiği ekonomik meseleler düşünüldüğünde, bu çok iyi bir çabadır ve neler yapılabileceğini göstermektedir” dedi. Türkiye'nin EBRD'den emin olabileceğini ifade eden Chakrabarti, “Türkiye'nin her zaman güvenebileceği bir dostu var. Politik, ekonomik hava koşulları nasıl olursa olsun Türkiye'de yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkenin inanılmaz büyük olan potansiyelini gördük. Biz bu başarı hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz” diye konuştu.

2020’DE 1 MİLYAR AVRO DAHA YATIRIRIZ

Chakrabarti, 2020 yılına ilişkin Türkiye'deki yatırım planlarına değinirken, “Temel olarak 1 milyar avroluk yatırım yapılabilir diyorum. Fakat umuyorum ve düşünüyorum, bundan fazlasını da yapabiliriz. Bence artık Türk ekonomisinin resesyonu geride bıraktığını görebiliriz" ifadesini kullandı.