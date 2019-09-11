Ekonomi Yatırıma devam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırıma devam

Türkiye'ye son 10 yılda 11,5 milyar avronun üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası Suma Chakrabarti “Bu yıl 1 milyar avroluk yatırıma ulaşırız. 2020’de de 1 milyar avro yatırım yapmayı planlıyoruz. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir pazar. Türkiye'ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlıyız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suma Chakrabarti
Suma Chakrabarti

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimizin yasa dışı olduğunu iddiasında bulunan Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını öne sürdüğü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’den Türkiye’ye bağlılık ve yatırım açıklaması geldi. EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, “Türkiye'ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlıyız. Hiç kimsenin aklında EBRD'nin Türkiye'deki ilerleyişine ilişkin bir şüphe olmasın. Türkiye'ye son 10 yıl içerisinde yaklaşık 11,5 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık. Geçen yıl 1 milyar avroluk daha yatırım yaptık. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir Pazar” dedi. Chakrabarti, “Bu yıl da 1 milyar avroya yaklaşacağımıza büyük oranda eminim. Türkiye'nin son 12-18 aylık dönem içerisinde içinden geçtiği ekonomik meseleler düşünüldüğünde, bu çok iyi bir çabadır ve neler yapılabileceğini göstermektedir” dedi. Türkiye'nin EBRD'den emin olabileceğini ifade eden Chakrabarti, “Türkiye'nin her zaman güvenebileceği bir dostu var. Politik, ekonomik hava koşulları nasıl olursa olsun Türkiye'de yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkenin inanılmaz büyük olan potansiyelini gördük. Biz bu başarı hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz” diye konuştu.

2020’DE 1 MİLYAR AVRO DAHA YATIRIRIZ

Chakrabarti, 2020 yılına ilişkin Türkiye'deki yatırım planlarına değinirken, “Temel olarak 1 milyar avroluk yatırım yapılabilir diyorum. Fakat umuyorum ve düşünüyorum, bundan fazlasını da yapabiliriz. Bence artık Türk ekonomisinin resesyonu geride bıraktığını görebiliriz" ifadesini kullandı.

Özel bankalar da faiz indirsin
EKONOMİ
Özel bankalar da faiz indirsin
Sinsi sinsi sızıyorlar

Sinsi sinsi sızıyorlar

​Derginin masonluk hakkında yayımladığı belgeler gerçekleri ortaya çıkardı.
HDPlilerin dağa kaçırdığı anlar

HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

Yeni Şafak, 17 yaşındaki gencin dağa kaçırılma görüntülerine ulaştı.
Akraba saltanatı

Akraba saltanatı

​CHP'li Vefa Salman, amcasının ve dayısının kızlarını müdür yaptı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Evlat nöbetine devam eden ailelere olan destek ülke genelinde giderek artıyor.
Sıra özel<br>bankalarda mı?

Sıra özel
bankalarda mı?

​Kamu bankalarında başlayan faiz indiriminin özel bankalara da yansıması bekleniyor.
Akıncı<br>yakında göklerde

Akıncı
yakında göklerde

​Taarruz İHA'sı Akıncı, gökyüzüyle yakında tanışacak.

Ay-Yıldızlılardan<br>muhteşem gösteri

Ay-Yıldızlılardan
muhteşem gösteri

A Milli Takımımız kritik virajı farklı döndü.
HDP'liler alay<br>kampanyası başlattı!

HDP'liler alay
kampanyası başlattı!

​Evlatlarını isteyen aileleri tehdit eden HDP'lilerden yeni skandal.
İsrail ırkçı bir<br>Apartheid devleti

İsrail ırkçı bir
Apartheid devleti

Türkiye'den Netanyahu'nun seçim vaadine tepki.
İmamoğlu'na<br>mahkeme dur dedi

İmamoğlu'na
mahkeme dur dedi

​İBB Meclis grubu toplantı süresinde son sözü mahkeme söyledi.
ABD'ye güvenli bölge uyarısı

ABD'ye güvenli bölge uyarısı

İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Trump kritik ismi görevden aldı

Trump kritik ismi görevden aldı

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın görevine son verdi.
Resmi tebligat yapılmadı

Resmi tebligat yapılmadı

​Kalın, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hakkında konuştu.
İşgal vaadiyle<br>oy topluyor

İşgal vaadiyle
oy topluyor

Erken seçim öncesi 'Filistin' topraklarını işgal etme sözü verdi.
Kaza mı suikast mi?

Kaza mı suikast mi?

İkisi de FETÖ'ye karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.
Birileri 'dur' demeli

Birileri 'dur' demeli

​Kaza ve cinayet anı görüntüleri için yeni düzenleme şart.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.