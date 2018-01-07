EkonomiYatırımcıya ofis desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımcıya ofis desteği

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyasını rahatlatacak bir müjde verdi. İşyeri açmak isteyen birçok girişimci tarafından şikayet konusu haline gelen işyeri açma izni ve ruhsat sürecini tek elden yürütme kararı aldıklarını açıklayan Elvan, Yatırım Destek Ofislerinin iş açmak isteyenlerin yerine tüm süreci tek elden yürüteceğini açıkladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, programa katılan Kalkınma Bakan Lütfi Elvan'a vazo hediye etti.
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, programa katılan Kalkınma Bakan Lütfi Elvan'a vazo hediye etti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Divan Toplantısı Konya’da dün yapıldı. Toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Milletvekilleri Ziya Altunyıldız, Halil Ayhan, Muhammet Uğur Kaleli, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, ASKON yöneticileri ve üyesi iş adamları katıldı.

SÜRECİ OFİSLER YÜRÜTECEK

Toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyasını rahatlatacak bir müjde verdi. İş açmak isteyen bir çok girişimci tarafından şikayet konusu haline gelen işyeri açma izni ve ruhsat sürecini tek elden yürütme kararı aldıklarını açıklayan Elvan, Yatırım Destek Ofislerinin iş açmak isteyenlerin yerine tüm süreci tek elden yürüteceği söyledi.

İSTANBUL’DA PİLOT UYGULAMA

Çalışmayla ilgili bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde pilot bir uygulama yaptıklarını belirten Elvan 2018 yılı içinde 3-4 ilimizde bu uygulamanın hayata geçirilerek, tek bir merkezden izin ve ruhsat işlerinin halledilebileceğini söyledi. Türkiye’nin ithalata bağımlılığı konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, gerekli destek mekanizmalarını kurarak ithalata olan bağımlılığı azaltacaklarını belirtti. Elvan ayrıca, sanayi bölgelerinde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kuracaklarını bununla ilgilide Sanayi Bakanlığı ile ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

BÜYÜYEN TÜRKİYE’Yİ KONUŞACAĞIZ

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise 2017 yılını değerlendirdi ve 2018 yılına ilişkin öngörülerde bulundu. Cesur, “2017 yılında çıkartılan tüm krizlere rağmen, ülke olarak başta milletimiz ve hükümetimiz olmak üzere dirayetli bir duruşla dik durarak bütün bu oyunların üstesinden gelebildik” dedi. Konya’daki toplantının gündemine ilişkin bilgi veren Cesur, “Büyüyen Türkiye’yi ele alacağız. Öyle bir Türkiye’deki Suriyeli, Arakanlı, Filistinli kardeşlerine sahip çıkan, dünya 5’ten büyüktür diyerek mazlumun, masumun yanında Dünya’ya diz çöktürebilen ülke Türkiye. Evet ülke olarak bir çok hedeflerimiz var. Bu hedeflere de ancak ve ancak güçlendikçe, büyüdükçe ulaşabiliriz. Bu bağlamda 2017 yılını dünya devlerine parmak ısırtırcasına büyüyerek geride bıraktık. Güçlü bankacılık sistemi, sağlıklı kamu maliyesi, avantajlı nüfus yapısı, iş yapımına uygun kültürü, mali teşviklerin etkisi ve başarılı bulduğumuz kredi garanti fonu uygulaması ile bu başarı elde edilmiştir ve takdire şayan bir durumdur” diye konuştu.

  • SAĞLIKLI BÜYÜMEYE DEVAM
  • İş dünyası olarak büyümenin daha sağlıklı bir şekilde devam etmesini arzuladıklarını belirten Cesur, “Biz inanıyoruz ki, katma değer üreten sektörlere yönelik yatırımların desteklenmesi, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisi ile, özel sektör yatırımları ve yapısal reformlarla Türkiye, Allah’ın izni ile 2018 yılında da sağlıklı büyümeye devam edecektir” dedi.
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