Yatırımda öncelik deprem bölgesinde

Geçen ay yeniden koltuğu devralan Murat Kurum, bakanlığının çalışmaları hakkında AK Parti milletvekillerini bilgilendirmeye devam ediyor. Vekillerle bir araya gelen Kurum, bölgelerden gelen taleplerin yanı sıra milletvekillerinin bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerilerini de not ediyor.

SABIRLI OLUN ÖNERİSİ YAPTI

Kurum, son olarak Ankara milletvekilleriyle bir araya geldi. Bölgesel bazda yatırımların 1 yıl daha bekleyebileceğini ifade eden Kurum, vekillerden başkente yapılacak altyapı ve üstyapı yatırımları noktasında sabırlı davranmalarının gerektiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre Kurum, vekillerden okul ve hastane gibi pek çok kamu binasının yapımına ilişkin sabırlı davranmalarını talep etti.

Bakan Kurum, şunları söyledi: "Tabii ki bölgelerdeki yatırım taleplerinin farkındayız. Fakat büyük bir deprem geçirdik anlayışınıza sığınarak, biraz daha beklemeniz gerektiğini söyleyeceğim. 2025 yılının ikinci yarısından önce önceliği deprem bölgesine verdik. Bölgesel yatırımların 2025 ortasına kadar beklemesi gerekebilir. Önceliğimizi deprem bölgesine verdik."

BÜTÇENİN ASLAN PAYI DEPREM BÖLGESİNE

Deprem bölgesindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması için bütçenin ciddi bir bölümünü buraya ayırdıklarına işaret eden Bakan Kurum, "Gelecek yılın ikinci yarısına kadar deprem etkileyen iller hariç bölgesel bazda yatırım yapamayacağız. Bu tarihten sonra deprem bölgesine yönelik çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış olacağımız için bölgesel yatırımlara da bütçe ayırmaya başlayacağız. Yeni okul, derslik ve sağlık birimi talepleriniz var. Bunları yapmak tabii ki de görevimiz. Biraz daha bekleyeceğiz. Sarmamız gereken bir yaramız var. Bunu da hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.







