Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün elektrik tüketimi yeşil enerjiden karşılanıyor

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yıllık 2 bin 303 megavatsaatlik elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu belgeleyen I-REC sertifikası, yenilenebilir enerjiye ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin net bir göstergesi niteliğinde. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızla ülkemizde ve dünyada ulaşım altyapısı işletmeciliğine öncülük etmeye devam edeceğiz"