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Ekonomi Yayladağında çilek hasadı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yayladağı'nda çilek hasadı başladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet desteğiyle ekimi başlayan ve bu dönem yetiştirme alanı 4 katına çıkan çileğin hasadına başlandı. Yayladağı Kaymakamı Yüce, "Bu yıl bin dekar alandan 2 bin ton çilek hasadı bekliyoruz. Bunun yarısından fazlasını ihracata göndermeyi planlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
İlçede 100 dekarda yapılan çilek yetiştiriciliği geçen yıl geliştirilen projelerle 250 dekara çıkartıldı.
İlçede 100 dekarda yapılan çilek yetiştiriciliği geçen yıl geliştirilen projelerle 250 dekara çıkartıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 2011 yılında devlet desteğiyle ekimine başlanan ve bu yıl bin dönümlük alanda yetiştirilen çileğin hasadına başlandı.

Yayladağı Kaymakamlığı desteği ve koordinesinde yetiştirilen ve farklı aroması, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çilek bu sezonun ilk meyvelerini verdi.

  • Sabah erken saatlerde çilek bahçelerinde hasada başlayan çiftçiler, ilk ürünlerini kasalara doldurup kamyonlara yükledi.

Kaymakam Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, ilçede 100 dekarda yapılan çilek yetiştiriciliğinin geçen yıl geliştirilen projelerle 250 dekara çıkartıldığını hatırlattı.

Geçen yıl çok iyi verim alındığına vurgu yapan Yüce, "Bu yıl Kaymakamlığımızın desteğiyle bin dekara çilek ekildi. İlk hasatları gerçekleştirdik. Ürünün kalitesinden memnunuz. Yayladağı çileği, uzun raf ömrü, tadı ve yola dayanıklılığıyla pazarda çok talep gören ürün haline geldi. Bu yıl bin dekar alandan 2 bin ton çilek hasadı bekliyoruz. Bunun yarısından fazlasını ihracata göndermeyi planlıyoruz."

  • Çileğin Yayladağı'nda çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı haline geleceğini aktaran Yüce, çileğin işlenmesiyle ilgili de çeşitli projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

İlçede 8 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapan Muhammed Kömürcü de havaların geç ısınması nedeniyle ilk hasadı gecikmeli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Verimden ve ürün kalitesinden memnun olduklarını anlatan Kömürcü, gelecek sezon ekim alanını artıracağını kaydetti.

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