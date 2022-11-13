Ekonomi Yeni anayasa iş hayatını da düzenlemeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni anayasa iş hayatını da düzenlemeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'deki çalışma hukukunun çalışma hayatındaki bütün sorunları giderecek düzeyde olmadığını belirterek, yeni anayasayla 12 Eylül'ün izlerini taşıyan çalışma hukukunun değiştirilebileceğini söyledi. Bilgin, çocuk işçiliğin yüzde 3'e kadar gerilediğini de açıkladı.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Yeni anayasa iş hayatını da düzenlemeli
Arşiv.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, Türkiye'deki iş mevzuatının özellikle de çalışma hukukunun çalışma hayatındaki bütün sorunları giderecek kapsamda olmadığını ifade ederek, yeni bir mevzuata ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, bütün mevzuatımız bugün yaşadığımız çalışma ilişkilerindeki değişmeyi kuşatacak durumda değildir" diyen Bilgin, 12 Eylül yasalarının değiştirilmesinin zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

ÇÖZÜM İÇİN ŞART

Bilgin, Meclis'in yeni bir anayasa yaparak hem demokratikleşmeyi hem de çalışma hayatının sorunlarının ortadan kaldırabileceğini vurguladı.

Bilgin, 1994 yılında çocuk işçiliğinin yüzde 15,2 oranında olduğunu ancak bu rakamın günümüzde yüzde 3'e gerilediğini belirterek, "Çocuk işçiliğiyle mücadele ediyoruz da yüzde 3 de çok. Tatmin eden bir rakam değil" dedi.

ÖZEL HASTANELERE YAKIN TAKİP

Vedat Bilgin özel hastanelere yönelik sıkı denetim yapıldığını belirterek, "Bu denetimi hem elektronik ortam üzerinden hem müfettişler yoluyla çok sıkı bir şekilde yapıyoruz. Çünkü özel hastanelerde ciddi istismarlar var. Kamunun kaynaklarını, milletin parasını istismar edenlere hiçbir kapıyı açmayacağız. Bazı hastaneler SGK'yla özel anlaşmalar yapmayı tercih etmişler. O dönemde, herhâlde bu denensin, bu daha faydalı olabilir diye kabul edilmiş. 23 hastane vardı, onlarla o sözleşmeleri bitirdim. Sözleşmeyi istismar ediyordular" şeklinde konuştu.

ENFLASYONU BÜYÜYEREK YENECEĞİZ

  • Türkiye ekonomisinin büyümeden vazgeçmeyeceğini açıklayan Vedat bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz büyüyerek, bu eşikleri aşarak bu sorunları çözeceğiz, büyüyerek enflasyonu yenmemiz lazım. Onun da şartları var. Enflasyona rağmen büyümenin doğru bir iktisat politikası ile sürdürülmesi gerekir. İhracat, çok önemli bir hedeftir. Türkiye ekonomisinin özellikle temel endüstrilerde, kuruluş sürecinde, özellikle 70'li ve 80'li yıllarda dışa bağımlılık oranı çok yüksekti."

Varlık Barışı’ndan 25 milyar TL geldi
EKONOMİ
Varlık Barışı’ndan 25 milyar TL geldi

İşten çıkarma dalgası: Çanlar ABD ve Avrupa için çalıyor
EKONOMİ
İşten çıkarma dalgası: Çanlar ABD ve Avrupa için çalıyor
Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray gol oldu yağdı

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Bunun adı vicdansızlık

Bunun adı vicdansızlık

​Konya'da sokakta battaniyeye sarılı bir haftalık bebek bulundu.
Bakan Soyludan İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin açıklama: Bana açılmış bir dava değil, benim açtığım bir dava da değil

​Altın orana göre inşa edildi: Sanatla matematiğin yoğrulduğu eser.

​Türkiye'den AB'ye sert tepki.

Türkiye'nin en kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev tatbikat öncesi konuştu.

​Pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.

​Üç gün tuzlu ve buzlu suda bekletilerek hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.