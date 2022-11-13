Yeni anayasa iş hayatını da düzenlemeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, Türkiye'deki iş mevzuatının özellikle de çalışma hukukunun çalışma hayatındaki bütün sorunları giderecek kapsamda olmadığını ifade ederek, yeni bir mevzuata ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, bütün mevzuatımız bugün yaşadığımız çalışma ilişkilerindeki değişmeyi kuşatacak durumda değildir" diyen Bilgin, 12 Eylül yasalarının değiştirilmesinin zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

ÇÖZÜM İÇİN ŞART

Bilgin, Meclis'in yeni bir anayasa yaparak hem demokratikleşmeyi hem de çalışma hayatının sorunlarının ortadan kaldırabileceğini vurguladı.

Bilgin, 1994 yılında çocuk işçiliğinin yüzde 15,2 oranında olduğunu ancak bu rakamın günümüzde yüzde 3'e gerilediğini belirterek, "Çocuk işçiliğiyle mücadele ediyoruz da yüzde 3 de çok. Tatmin eden bir rakam değil" dedi.

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ÖZEL HASTANELERE YAKIN TAKİP

Vedat Bilgin özel hastanelere yönelik sıkı denetim yapıldığını belirterek, "Bu denetimi hem elektronik ortam üzerinden hem müfettişler yoluyla çok sıkı bir şekilde yapıyoruz. Çünkü özel hastanelerde ciddi istismarlar var. Kamunun kaynaklarını, milletin parasını istismar edenlere hiçbir kapıyı açmayacağız. Bazı hastaneler SGK'yla özel anlaşmalar yapmayı tercih etmişler. O dönemde, herhâlde bu denensin, bu daha faydalı olabilir diye kabul edilmiş. 23 hastane vardı, onlarla o sözleşmeleri bitirdim. Sözleşmeyi istismar ediyordular" şeklinde konuştu.

ENFLASYONU BÜYÜYEREK YENECEĞİZ

Türkiye ekonomisinin büyümeden vazgeçmeyeceğini açıklayan Vedat bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz büyüyerek, bu eşikleri aşarak bu sorunları çözeceğiz, büyüyerek enflasyonu yenmemiz lazım. Onun da şartları var. Enflasyona rağmen büyümenin doğru bir iktisat politikası ile sürdürülmesi gerekir. İhracat, çok önemli bir hedeftir. Türkiye ekonomisinin özellikle temel endüstrilerde, kuruluş sürecinde, özellikle 70'li ve 80'li yıllarda dışa bağımlılık oranı çok yüksekti."

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