Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceği açıklanmıştı.

Evlenme hazırlığında olan çiftler ise evlilik kredisinin ne zaman verileceğini ve şartlarını merak etmeye başladı. Bakan Göktaş'tan gençlere 150 bin TL kredi müjdesi geldi. Peki, faizsiz evlilik kredisi şartları neler? 2023 Evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte detaylar..





2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 4 madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.





Teklifin 4 maddesinin kabul edilmesinin ardından ara verilen birleşim, bugün saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.





Öncelik deprem bölgesinde

Deprem bölgesinden başlatılacak uygulamanın başvuruları internet üzerinden yapılacak.

Ayrıca kredi miktarı her yıl artacak.





Aile ve Gençlik Fonu

Teklifin kabul edilen maddelerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.





Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.





Fonun kaynakları ayrıca kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.





Faizsiz evlilik kredisi şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:





Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz. Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.





Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…





Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.





Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce hayata geçirileceği de duyuruldu.











