Ekonomi Yeni hat müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni hat müjdesi

Türk Hava Yolları (THY) yeni coğrafyalara açılmaya devam ediyor. Yeni hatlar hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Hava Yolları'nca düzenlenen “Skylife Fotoğraf Yarışması&quot;nın ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törende sahiplerini buldu.
Türk Hava Yolları'nca düzenlenen “Skylife Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törende sahiplerini buldu.

Gündemdeki yeni hatlar hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi.

HEDEFTE İPEK YOLU DA VAR

Aycı, Dış hatlarda sırası ile Fas'ta Marakeş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah, Fransa'da Strazburg, Nijerya'da Port Harcourt, Endonezya'da Bali, Kongo'da Pointe-Noire, Meksika'da Mexico City ile Cancun ve Mısır'da Luksor hatlarını açtıklarını belirtti. İlker Aycı, Çin'de İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındığını da sözlerine ekledi.

SKYLIFE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

  • Öte yandan, 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlker Aycı ile sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Türk Hava Yolları Büyük Ödülü'nün kazananı Fei Xie oldu. Türk Hava Yolları İkinci Büyük Ödülü'nün kazananı Mustafa Kurtbaş ve Türk Hava Yolları Üçüncü Büyük Ödülü'nün kazananı ise Thi Ha Maung oldu.

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