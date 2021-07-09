Ekonomi Yeni istihdamın yarısı kadın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni istihdamın yarısı kadın

Son bir yılda sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 43 bin arttı. Gerçekleşen istihdamın 512 bin ile yaklaşık yarısını kadınlar oluşturdu. En yüksek istihdam artışı ise yüzde 44,4 ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Pandeminin en çok etkilediği alanlardan olan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe ise yüzde 9,3 oranında yükseliş görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni istihdamın yarısı kadın
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Geride kalan son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1 milyon 43 bin artarken, bu istihdamın yaklaşık yarısını kadın sigortalı çalışan sayısı oluşturdu. Kadın istihdamı 512 bin olarak gerçekleşti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni 107’nci sayısına göre, nisan ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık yüzde 10,7 oranında artışla 21,9 milyon oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,2’sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 14,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8,2 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 6,4 düşüş görüldü.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜZDE 44'LÜK YÜKSELİŞ

Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9 oldu. En yüksek istihdam artışı yıllık yüzde 44,4 ile inşaat sektöründe gerçekleşti. 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren diğer sektörlerde de istihdam artışlarının hızlanarak devam ettiği görüldü. Nisan 2021’de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 15,2, imalatta yüzde 18,1 ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 8,5 oranında istihdam artışı yaşandı. Diğer taraftan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz etkilediği ve son 1 yıldır istihdam kaybı yaşanan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü de istihdamında da yüzde 9,3 oranında yükseliş görüldü. Ayrıca, pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 37,7) istihdam artışları sürdü. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfında da yıllık istihdam artışı yüzde 17,4 seviyesinde oldu.

İSTİHDAM ARTIŞINDA İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR

Kadın çalışan sayısı ise geçen aya ve geçen yıla göre yükseldi. Nisan 2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 512 bin artarken, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payı Nisan ayında yüzde 30,4’e geriledi. Aynı zamanda tüm illerde kadın istihdamında da artış yaşandı. Kadın istihdamında en fazla yükselişin sağlandığı illerin başında 147 binlik artışla İstanbul geldi. İstanbul’u 39 bin artış ile Ankara, 36 bin artış ile İzmir ve 25 bin artış ile Bursa takip etti.

KOBİ ÇALIŞANI 1,4 MİLYON ARTTI

Nisan 2021’de KOBİ sigortalı çalışan sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 403 bin arttı. Nisan 2020’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan sektör 377 bin kişilik yükseliş ile bina inşaatı sektöründe yaşandı. Bu sektörü 94 bin artış ile perakende ticaret, 82 bin artış ile giyim eşyaları imalatı ve 79 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri sektörleri izledi. KOBİ sigortalı çalışan sayısının en hızlı arttığı il ise yüzde 27,2 ile Muğla oldu. Muğla’yı, Batman, Bitlis, Bingöl ve Tunceli takip etti. Ayrıca, Antalya’da da istihdam artışı yüzde 17,6’ya ulaştı. Pandemi nedeniyle istihdamı olumsuz etkilenen turizm şehirlerindeki toparlanma da dikkat çekti.

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