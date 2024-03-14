Yeni müjdeler için umutluyuz

Doğal gaz ve petrol keşifleriyle enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı başaran Türkiye, hem kaynak çeşitliliğini sağlarken hem de yeni müjdeler için sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl içerisinde Karadeniz’de üç lokasyonda, Gabar ile Hakkari’de de farklı bölgelerde petrol ve gaz aranacağını söyledi. Bayraktar, “Bu lokasyonlardan yeni keşifler duyuracağımıza inanıyoruz” dedi. İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

BİR BAKTIK AVRUPA KÖMÜRCÜ OLUVERDİ

Petrol, doğal gaz ve kömür aramaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, şunları kaydetti: “Madenleriniz varsa, altın varsa, bakır varsa, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. Türkiye’nin artan enerji talebini karşılarken dışa bağımlılığı azaltıp Türkiye’yi 2053’de karbon nötr bir ekonomi haline getirme temel stratejisi ile hareket ediyoruz. Bu o kadar büyük bir hedef ki bu Türkiye'nin çehresini, hepimizin geleceğini etkileyecek.” Bayraktar, Türkiye'ye ‘Kömürü ne zaman bırakıyorsunuz?’ diyen Avrupa’nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından doğal gaz imkanlarının daralmasıyla kömürcü oluverdiğini aktardı.

1,4 MİLYON HANENİN GAZI KARADENİZ’DEN

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfinin yapıldığını anımsattı.Bayraktar, söz konusu sahadan çıkarılan 3,5 milyon metreküp doğal gazın 1,4 milyon hanenin ihtiyacını karşıladığına dikkat çekti. Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının devam ettiğine de değinen Alparslan Bayraktar, “4 reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir proje olacak. Akkuyu, Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma” diye konuştu.

Ocakta enerji üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi endeksi verilerine göre, Türkiye’nin enerji üretimi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 8,4 yükseliş görüldü.







