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Ekonomi

Yeni şirket heyecanı bitiyor mu?

2023 yılında 100 milyona yakın yatırımcının halka arzlara katılması Borsa İstanbul’a olan ilgiyi artırdı. Ancak, BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü hareketin ivme kaybetmesi ve yüksek faizler sebebiyle bazı şirketler halka arz fiyatının altına düşmeye başladı. Tavan serilerinde de yavaşlama görüldü.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:09 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Halka arzlarda seçici dönem başlıyor.
Halka arzlarda seçici dönem başlıyor.

Bu yıl 52 şirket halka arz olurken, Borsa İstanbul’da 100 milyonu aşkın yatırımcının katılımıyla rekorlar kırıldı. Türkiye borsası dünya sıralamasında 11'inci, halka arz büyüklüğünde ise 10'uncu sırada yer aldı. Ancak, önceki yıllarda görülen coşku ve başarılı performansa rağmen, son dönemde halka arz olan şirketlerin fiyatlamalarında ivme kaybı yaşanıyor. Piyasa dinamiklerindeki değişiklik şirketlerin halka arz fiyatının altına düşmesine yol açıyor. Tavan serilerinde de yavaşlama olduğu gözleniyor.


ŞEFFAFLIK EN ÖNEMLİ KRİTER

Dünya genelinde 2023'te halka arz sayısı yüzde 8 azaldı ve bin 298 şirket borsaya kote oldu. Halka arz büyüklüğü ise 2022'deki 184,3 milyar dolar seviyesinden yüzde 33 düşerek 123,2 milyar dolara geriledi. Yatırımcılar, halka arz edilecek şirketleri daha yakından incelemeye başladı. Şeffaflık ve doğru bilgi paylaşımının önem kazandığı bir dönemde, sosyal medya platformlarında şirketlerin faaliyetleri, bilançoları ve halka arz gelirlerinin kullanımı konusunda daha fazla bilgi talep ediliyor. Halka arz furyasının yaşandığı coşkulu dönem, yerini performans zayıflamalarıyla beraber daha eleştirel bir bakış açısına bıraktı.


YATIRIMCI DAHA TEMKİNLİ

Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareketin yavaşlaması ve faizlerdeki yükseliş halka arzlara ilginin azalmasının sebepleri arasında gösteriliyor. Yabancı yatırımcı girişlerindeki artışla birlikte, özellikle büyük şirketlere eğilim var. Yatırımcılar artık şirketlerin temel unsurlarına odaklanmaya özen gösteriyor. Uzmanlar, halka arzlara katılırken, şirketlerin raporlarının detaylı bir şekilde incelenerek karar verilmesini tavsiye ediyor.


#ekonomi
#yatırım
#halka arz
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