Yeni şirket heyecanı bitiyor mu?

Bu yıl 52 şirket halka arz olurken, Borsa İstanbul’da 100 milyonu aşkın yatırımcının katılımıyla rekorlar kırıldı. Türkiye borsası dünya sıralamasında 11'inci, halka arz büyüklüğünde ise 10'uncu sırada yer aldı. Ancak, önceki yıllarda görülen coşku ve başarılı performansa rağmen, son dönemde halka arz olan şirketlerin fiyatlamalarında ivme kaybı yaşanıyor. Piyasa dinamiklerindeki değişiklik şirketlerin halka arz fiyatının altına düşmesine yol açıyor. Tavan serilerinde de yavaşlama olduğu gözleniyor.

Dünya genelinde 2023'te halka arz sayısı yüzde 8 azaldı ve bin 298 şirket borsaya kote oldu. Halka arz büyüklüğü ise 2022'deki 184,3 milyar dolar seviyesinden yüzde 33 düşerek 123,2 milyar dolara geriledi. Yatırımcılar, halka arz edilecek şirketleri daha yakından incelemeye başladı. Şeffaflık ve doğru bilgi paylaşımının önem kazandığı bir dönemde, sosyal medya platformlarında şirketlerin faaliyetleri, bilançoları ve halka arz gelirlerinin kullanımı konusunda daha fazla bilgi talep ediliyor. Halka arz furyasının yaşandığı coşkulu dönem, yerini performans zayıflamalarıyla beraber daha eleştirel bir bakış açısına bıraktı.