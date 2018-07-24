Ekonomi Yeni yol haritası buluşması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni yol haritası buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dün İstanbul’da bazı ekonomist ve bankacılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Albayrak, toplantının düzenli hale getirileceğini bildirdi. Albayrak, “Her kesimden katkılarla yol haritamız ortaya çıkacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak, toplantının düzenli hale getirileceğini bildirdi.
Albayrak, toplantının düzenli hale getirileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akademisyenler ve ekonomistler ile İstanbul'da istişare toplantısı yaptı. Toplantının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirdi.

SÖYLEM BİRLİĞİ OLACAK

Toplantıya katılan Prof. Dr. Burak Saltoğlu, toplantıda ekonomideki sorunlar ve fırsatların konuşulduğunu dile getirdi. Saltoğlu, “Bakan, katılımcılardan ekonomiyle ilgili gördükleri sorunları dile getirmelerini istedi, katılımcıların perspektifinde sorun ve fırsatlar konuşuldu” dedi. Albayrak’ın iletişime daha fazla önem vereceğini ve iletişimin öneminden bahsettiğini aktaran Saltoğlu, “Görüşme oldukça olumlu bir zeminde geçti. Geçmişte olduğu gibi değişik bakanların değişik yorum yapacağı bir ortam olmayacağını söyledi” açıklamasını yaptı.

CARİ AÇIĞA ÖNLEM ARAYIŞI

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman ise yaptığı açıklamada, toplantıda cari açığa ilişkin önlemlerin ve özel sektör borcunun da gündeme geldiğini söyledi. Sağman'ın aktardığına göre; Albayrak özel sektör borçlarının yönetilebilir olduğunu söyledi. Albayrak'ın, Orta Vadeli Program'ın isminin de değişebileceğini söylediği belirtildi.

Kimler katıldı?

Berat Albayrak tarafından düzenlenen toplantıya şu isimler katıldı: Deniz Gökçe, Burak Saltoğlu, Burak Arzova, Erhan Aslanoğlu, Murat Sağman, Nurullah Gür, Şant Manukyan, Özcan Kadıoğlu, Erdal Sağlam, Atılım Murat, Cem Demiroğlu, Haluk Bürümcekçi, Cevdet Akçay, Şeref Oğuz ile Bakan Albayrak’ın danışmanları Tahsin Yazar, Ömer Demirhan, Bülent Aksu ve Ertuğrul Altan.

Antalya’ya turist yağıyor
EKONOMİ
Antalya’ya turist yağıyor

Gece gündüz iş başında
EKONOMİ
Gece gündüz iş başında

Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

Etkili olan yağış sırasında şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Soruşturmada yeni gelişme

Soruşturmada yeni gelişme

Evrim Atış'ın gözaltına alınan anne ile babası tutuklandı.
İran'a petrol darbesi

İran'a petrol darbesi

​Hindistan İran'dan petrol ithalatını yüzde 25 azalttı.
Bakanlık yalanladı

Bakanlık yalanladı

​Kanser hastalarından ücret alındığı haberleri yalanlandı.
Terörlemücadele mesajı

Terörlemücadele mesajı

​Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonların süreceğini söyledi.
Bedellide süre 21 güne indi

Bedellide süre 21 güne indi

Bedelli teklifinin iki maddesi komisyondan geçti.
İstanbul'daetkili olacak

İstanbul'daetkili olacak

​Trakya'da etkili olan yağış İstanbul semalarında..
CHP kurultay yolunda

CHP kurultay yolunda

​CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege imza verdi.
Fabrikadabüyük yangın

Fabrikadabüyük yangın

Köpük fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.
3 ile uyarı: Sağanak geliyor!

3 ile uyarı: Sağanak geliyor!

​Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a sağanak uyarısı yapıldı.
Restleştiler

Restleştiler

ABD 'mafya' dedi, İran'dan 'ahmakça' yanıtı geldi.
15 isimlesürpriz toplantı

15 isimlesürpriz toplantı

​G-20 dönüşü Dolmabahçe'de gerçekleşti.
Süre daralıyor

Süre daralıyor

Devlete borcu olanlar için son 8 gün.
Atamalar yarın

Atamalar yarın

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı nefesini tuttu.
'Değişiklik düşünmüyoruz'

'Değişiklik düşünmüyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelliyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

​İkinci el otoda belge dolandırıcılığı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.