Yeni yol haritası buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akademisyenler ve ekonomistler ile İstanbul'da istişare toplantısı yaptı. Toplantının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirdi.

SÖYLEM BİRLİĞİ OLACAK

Toplantıya katılan Prof. Dr. Burak Saltoğlu, toplantıda ekonomideki sorunlar ve fırsatların konuşulduğunu dile getirdi. Saltoğlu, “Bakan, katılımcılardan ekonomiyle ilgili gördükleri sorunları dile getirmelerini istedi, katılımcıların perspektifinde sorun ve fırsatlar konuşuldu” dedi. Albayrak’ın iletişime daha fazla önem vereceğini ve iletişimin öneminden bahsettiğini aktaran Saltoğlu, “Görüşme oldukça olumlu bir zeminde geçti. Geçmişte olduğu gibi değişik bakanların değişik yorum yapacağı bir ortam olmayacağını söyledi” açıklamasını yaptı.

CARİ AÇIĞA ÖNLEM ARAYIŞI

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman ise yaptığı açıklamada, toplantıda cari açığa ilişkin önlemlerin ve özel sektör borcunun da gündeme geldiğini söyledi. Sağman'ın aktardığına göre; Albayrak özel sektör borçlarının yönetilebilir olduğunu söyledi. Albayrak'ın, Orta Vadeli Program'ın isminin de değişebileceğini söylediği belirtildi.

Kimler katıldı?

Berat Albayrak tarafından düzenlenen toplantıya şu isimler katıldı: Deniz Gökçe, Burak Saltoğlu, Burak Arzova, Erhan Aslanoğlu, Murat Sağman, Nurullah Gür, Şant Manukyan, Özcan Kadıoğlu, Erdal Sağlam, Atılım Murat, Cem Demiroğlu, Haluk Bürümcekçi, Cevdet Akçay, Şeref Oğuz ile Bakan Albayrak’ın danışmanları Tahsin Yazar, Ömer Demirhan, Bülent Aksu ve Ertuğrul Altan.

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