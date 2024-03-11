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Ekonomi

Yerel zincir marketler ramazan ayı için harekete geçti: Yüzlerce üründe fiyatları indirip sabitlediler

Ramazan ayına yönelik fiyat sabitleme ve indirim kampanyası büyüyor. İstanbul ve Ankara'da bazı marketlerde et fiyatlarının sabitlenmesinin ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattıklarını bildirdi.

14:58 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:01 - 11/03/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 7 bin 700 şubesi bulunan 14 perakende derneğinin çatı örgütü olarak, ramazan ayında tüketicilerin bütçelerini rahatlatmak için yeni bir kampanyaya imza attıklarını belirtti.


Ramazan ayı süresince yüzlerce üründe fiyatları sabitlediklerini duyuran Düzgün, "Yerel zincirler olarak vatandaşlarımızın bütçelerine katkıda bulunmak ve ekonomik istikrara katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. İçinde bulunduğumuz sürecin üstesinden ancak tek yürek gelebiliriz. Bu süreçte, marketlerimizdeki fiyat istikrarını sağlamak ve halkımızın rahat bir ramazan geçirmesini temin etmek bizim önceliğimiz." ifadelerini kullandı.


Düzgün, ramazan ayı hazırlığı için sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayına hazırız. 7 bin 700 yerel zincir market mağazasında yüzlerce üründe fiyatları sabitledik. Vatandaşlarımız, bayram sonuna kadar her hafta bölgelere özel düzenlenecek kampanyalarla yüzlerce ürünü yüzde 25 daha erişilebilir fiyata satın alabilecek. Böylece bakliyattan yağa, çaydan şekere, undan makarnaya kadar yüzlerce temel gıda ürününe ramazan ayı sonuna kadar daha erişilebilir fiyata ulaşabilecekler. Gıdanın haricinde atıştırmalık, temizlik, deterjan, bulaşık makinesi ürünleri, kağıt ürünlerinde de indirim yapacağız."


Düzgün, tüm üretici ve tedarikçilerin kampanyaya destek olması çağrısında bulundu.




#ramazan
#Türkiye Perakendeciler Federasyonu
#Fiyat indirimi
#Fiyat sabitleme
#Kampanya
34 dakika önce
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