|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Yerin altında dünya var

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, dört üniteden oluşacak, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS).

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS).

İlk ünitesi 27 Nisan’da devreye alınacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), geniş bir alana yayılan, toplam uzunluğu 13 km'yi bulan bir tünel sistemine sahip. Tünel içerisinde iletişim hatları, ısı değiştiriciler, pompalar ve santralin diğer proses ekipmanlarına su iletecek boru hatları bulunuyor. 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin nükleer tesis statüsü kazanması ve projede kritik bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.

ÜÇ ÜNİTE BİRER YIL ARAYLA

Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde hedefine adım adım ilerleyen Türkiye, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girecek. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Yerin üstünde devam eden çalışmaların yanı sıra büyük bir inşaat alanı da yerin altında bulunuyor. Santralin altına yapılan 13 km’lik tünelde ısı değiştiricilere, pompalara ve santralin diğer proses ekipmanlarına su iletecek olan boru hattı yer alıyor. Söz konusu tünelin genişliği 4,6 m, yüksekliği 3,5 m, duvar kalınlığı ise 40 cm. Akkuyu NGS'nin tüm tünellerinde depreme dayanıklı olan deprem derzleri bulunuyor. Korozyon riskine karşı ise yüksek su geçirmezlik özelliğine sahip beton kullanılıyor.




#Ekonomi
#Akkuyu
#Nükleer Güç Santrali
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.