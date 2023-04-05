Yerin altında dünya var

İlk ünitesi 27 Nisan’da devreye alınacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), geniş bir alana yayılan, toplam uzunluğu 13 km'yi bulan bir tünel sistemine sahip. Tünel içerisinde iletişim hatları, ısı değiştiriciler, pompalar ve santralin diğer proses ekipmanlarına su iletecek boru hatları bulunuyor. 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin nükleer tesis statüsü kazanması ve projede kritik bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.

Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde hedefine adım adım ilerleyen Türkiye, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girecek. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Yerin üstünde devam eden çalışmaların yanı sıra büyük bir inşaat alanı da yerin altında bulunuyor. Santralin altına yapılan 13 km’lik tünelde ısı değiştiricilere, pompalara ve santralin diğer proses ekipmanlarına su iletecek olan boru hattı yer alıyor. Söz konusu tünelin genişliği 4,6 m, yüksekliği 3,5 m, duvar kalınlığı ise 40 cm. Akkuyu NGS'nin tüm tünellerinde depreme dayanıklı olan deprem derzleri bulunuyor. Korozyon riskine karşı ise yüksek su geçirmezlik özelliğine sahip beton kullanılıyor.