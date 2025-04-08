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Yerli GPS için yoğun mesai

Yerli GPS için yoğun mesai

04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, stratejik altyapılarda dışa bağımlılığını azaltmak için Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi kuracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne göre; bu sistem, GPS gibi küresel sistemlere alternatif olarak Türkiye'ye kendi uyduları üzerinden hassas konum, navigasyon ve zamanlama verileri sunacak. Sistem, askeri operasyonların güvenliğinden sivil haberleşme ağlarının kesintisizliğine kadar birçok alanda kritik işlevler üstlenecek. Bu doğrultuda, ön fizibilite çalışması, atomik saat geliştirilmesi, mevcut sistemlerin dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.


#Ekonomi
#GPS
#çalışma

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