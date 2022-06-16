Yerli türbin üretimi ihtiyacın %72'sini karşılıyor

Türkiye, rüzgar türbini üretimi konusunda kendi mühendislik ve modelleme yeteneğini geliştirdi. Rüzgar türbini aksamları üretiminde yerlilik yüzde 72’ye ulaşırken Türkiye’de üretilen rüzgar türbini aksamlarının yüzde 80’i ihraç edilir hale geldi.

TÜRKİYE ANA AKTÖR OLACAK

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “Önümüzdeki süreçte Türkiye, 190 ülkenin bir araya gelerek birbirine taahhüt verdiği yenilenebilir enerji dönüşümündeki ana aktörlerden birisi olacak” dedi.

Yıllara göre rüzgar enerjisi gücü

İZMİR MERKEZ OLMA YOLUNDA

Altunyaldız, "İzmir bölgesi Türkiye’de rüzgâr santrallerinin hem de aksam üretiminin merkezi olma yolunda önemli bir mesafe almış. Türkiye rüzgâr enerjisi aksam tedarikinde 3 merkezden biri olma yolunda" diye konuştu. Türkiye'nin kurulu gücünün 11 bin megavatı geçtiğini söyleyen Altunyaldız, 10 bin istihdamın olduğunu ve yeni yatırımların 5 bin istihdama kapı aralayacağını söyledi.

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