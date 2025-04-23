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Yerli turist seyahate 419 milyar lira harcadı

Yerli turist seyahate 419 milyar lira harcadı

04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yurt içindeki seyahatlerde toplam seyahat harcamaları, 2024’te yıllık bazda yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin lira olarak kayıtlara geçti.
Yurt içindeki seyahatlerde toplam seyahat harcamaları, 2024’te yıllık bazda yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Yerli turistlerin geçen yılki seyahat harcamaları, önceki yıla göre yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin lira olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024’ün dördüncü çeyreğine ilişkin ‘hane halkı yurt içi turizm’ verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2024’te toplam seyahat sayısı önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bine ulaştı.


ORTALAMA HARCAMA 6 BİN LİRAYA YAKIN

Yerli turistlerin, yurt içindeki seyahat harcamaları 2024’ün 4. çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin liraya yükseldi. Seyahat başına ortalama harcama da 5 bin 759 lira oldu.


EN FAZLA PAY YEME VE İÇMENİN

Harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,8 ile yeme ve içme harcamalarıda görüldü. Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde; yeme ve içme harcamalarında yüzde 81, ulaştırmada yüzde 68,7 ve konaklamada ise yüzde 78,8'lik artış görüldü.


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