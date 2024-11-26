Yerli üretimin gücü dünyaya tanıtılacak

MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD Expo Fuarı’nın hem Türkiye’deki iş dünyasına hem de uluslararası yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Fuarın, Türkiye’nin farklı sektörlerdeki üretim potansiyelini gözler önüne serdiğini belirten Şenocak, “MÜSİAD’ın misyonuna uygun olarak, yerel ve küresel ölçekte iş birliklerini pekiştirmeyi hedefliyoruz. Fuar sayesinde, birçok sektörden firmalar uluslararası iş ağlarını genişletiyor ve yatırımcılara Türk sanayisinin potansiyelini tanıtmış oluyoruz. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın da dediği gibi, bu sadece bir fuar değil, bir ticari diplomasi şöleni” şeklinde konuştu.





ULUSLARARASI YATIRIMCININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Bu yıl fuarda özellikle teknoloji, sanayi, inşaat, otomotiv, tarım, gıda ve lojistik sektörlerinin öne çıktığını dile getiren Şenocak, Türkiye’nin üretim kapasitesi ve yenilikçi çözümler sunduğu bu sektörlerin, uluslararası yatırımcıların da dikkatini çektiğini belirtti. Şenocak, “Organizasyon, sektörlerin birbirine bütünleşmiş bir şekilde çalışmasını destekleyen önemli iş birliklerinin temelini de atmayı hedefliyor. En son etkinliğimizde gerçekleşen 8 bin 262 yabancı ziyaretçi sayısı MÜSİAD EXPO Fuarı’nın ne kadar ilgi çekici olduğunu da gözler önüne seriyor” dedi.





2022’DE %93 MEMNUNİYET ORANI YAKALADI

Geçmiş yıllardaki fuarların oldukça verimli geçtiğine değinen Alparslan Şenocak, 2022’de düzenlenen fuara 24 sektörden 522 firmanın katıldığını ve organizasyonun yüzde 93 memnuniyet oranıyla tamamlandığını dile getirdi. Şenocak, şöyle konuştu: “Önceki fuarlarımızda milyonlarca dolarlık iş anlaşmalarına imza atıldı ve birçok Türk firması yurt dışına açılma fırsatı buldu. Çünkü 16 farklı ülkeden 83 stantlı yabancı katılımcı da vardı. Her fuar, hem katılımcı sayısı hem de yapılan iş birlikleri açısından büyümeye devam ediyor. Bu yıl da hedefimiz, geçtiğimiz yılların üstüne çıkarak daha fazla yabancı yatırımcı ve katılımcı çekmek, daha fazla iş anlaşmasına zemin hazırlamak. Ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve ihracatımızı artırmak temel beklentilerimiz arasında.”





EKONOMİK KATKI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

MÜSİAD Bursa Şubesi olarak şehre özel projeler ve iş birlikleri üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Şenocak, “Bursa’nın potansiyelini harekete geçirmek adına sanayi ve eğitim gibi alanlarda projeler geliştiriyoruz. Ayrıca, genç girişimcilerin desteklenmesi için çeşitli mentorluk programları, eğitimler ve yatırım fırsatları yaratıyoruz. Şehrin ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve istihdamı artırmak için MÜSİAD olarak var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.





Milli üretimin en büyük destekçisiyiz

MÜSİAD olarak ülke ekonomisine katkı sağlarken, aynı zamanda yerli ve milli üretimi desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Alparslan Şenocak, Türkiye’nin ekonomisini güçlendirecek, genç girişimcilere yol açacak ve yerli üretimi ön planda tutacak projeler üretme vizyonuyla hareket ettiklerini kaydetti. Şenocak, Bursa Şubesi olarak bu misyonu yerel düzeyde başarıyla uyguladıklarını ve şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağladıklarını belirtti.





Yalnızca ticaret yapmıyoruz

Alparslan Şenocak, MÜSİAD EXPO’nun iş dünyasına kapılarını açarken, Türkiye’nin üretim gücünü ve potansiyelini dünyaya tanıtmak için çok önemli bir platform sağladığını söyledi. Katılımcı firmaların, yalnızca ticaret yapmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin yenilikçi vizyonunu ve üretim kabiliyetini temsil ettiğini dile getiren Şenocak, “Biz de bu seneki fuarımızın Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılımcılarımıza bereket getirmesini temenni ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.











