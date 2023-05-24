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Ekonomi

Yerli ürünler fuarın gözdesi oldu

Av, silah ve doğa sporları dünyasının en yeni ürünleri bu yıl onuncusu düzenlenen Prohunt Av ve Doğa Sporları Fuarı’na damga vurdu. Özellikle devletin vermiş olduğu KOSGEB destek kredileriyle yerlileştirilen kamp malzemeleri fuarın gözdesi oldu. 24-27 Mayıs tarihleri arasında Yeşilköy Fuar Merkezi’nde açık kalacak fuar Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyor. Bu yılki fuar 50 binin üzerinde ziyaretçiyi hedefliyor.

12:07 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yerli ürünler Prohunt Av ve Doğa Sporları Fuarı’na damga vurdu.

Yerli ürünler Prohunt Av ve Doğa Sporları Fuarı’na damga vurdu.

Ulusararası İstanbul Prohunt Av ve Doğa Sporları Fuarı, Türkiye’de avcılıkla ve doğa sporlarıyla ilgili yapılan tek ve en önemli fuar olma özelliği taşıyor. Av ve doğa sporları tutkunlarının her yıl merak ve heyecanla beklediği fuarda, sportif atıcılık, kara avcılığı, avcılık da kullanılan yivli, yivsiz tüfekler ve fişekler, avcılık malzemeleri, optikler ile olta balıkçılığı, sualtı avcılığı, dalış, kampçılık, arazi araçları ve karavan gibi ürünler sergileniyor.


İnsanların tatil anlayışı değişti

Bu yıl onuncu düzenlenecek olan İstanbul Prohunt’ın uluslararası silah endüstrisi ve outdoor ürünlere dair her türlü donanımı 4 gün süreyle İstanbul’da tek bir çatı altında buluşturacağına dikkat çeken yerli kamp malzemeleri üreticisi Orcamp Başkanı Tuncay Şentürk, “Dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası insanların tatil anlayışları da değişti. Özellikle otel fiyatlarının artmasıyla birlikte kamp tatilleri revaçta. Vatandaşlarımız kaliteli kamp ürünlerini tercih ediyorlar” dedi.



Yeni ürünleri ihraç ediyoruz

Eskiden bu ürünlerin yurt dışından ithal edildiğine dikkat çeken Şentürk, “Doğal olarak fiyatlar da biraz yüksek oluyordu. Devletin bizlere vermiş olduğu KOSGEB destek kredileri sayesinde çok sayıda kamp malzemelerini yerlileştirdik. İki yıldır vatandaşlar yerli ve milli kamp malzemelerini tercih etmeye başladılar. Kamp sobaları başta olmak üzere mutfak ürünlerinin neredeyse tamamı yerli olarak üretiliyor. Kamp anlayışı o kadar yaygınlaştı ki artık bütün zincir marketlerde kamp malzemelerinin satıldığı özel bölümler var. Yerli ve milli ürünlerimizden mikro ocağımıza büyük bir talep var. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukraynalılar bizden dağdaki askerlerinin yemeğini ısıtmak için mikro ocak sipariş ettiler. Fuarda yerli ürünlere büyük ilginin olması orcamp olarak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.



50 bin ziyaretçi hedefleniyor

Uluslararası İstanbul Prohunt Av, Silah & Doğa Sporları Fuarı, 2012 yılından bu yana düzenleniyor. Her yıl artan ilgi ve katılımla büyüme başarısı gösteren fuar, en son düzenlendiği 2019 yılında ülkemiz ve 67 ülkeden 42 bin 300 ziyaretçi ağırladı. Bu yılki fuara 50 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.


#Prohunt Av ve Doğa Sporları Fuarı
#KOSGEB
#ekonomi
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