Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme şart

Küresel ekonomik dinamikler, sürdürülebilirlik odaklı büyüme ve dijitalleşme trendleri, KOBİ’leri yeni bir dönüşüm yolculuğuna zorluyor. Türkiye'deki KOBİ ölçeğindeki firmalar, artık sadece üretim gücüyle değil, aynı zamanda teknolojiye ve çevreci çözümlere olan yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Özellikle RegTech (düzenleyici teknolojiler) ve FinTech (finansal teknolojiler) alanlarında yaşanan gelişmeler, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırırken, temiz enerji yatırımları da bu dönüşümün sürdürülebilirlik ayağını oluşturuyor.





KOBİ’LERİN YÜZDE 67’Sİ EKSİKLİĞİN FARKINDA

Son yıllarda finansal regülasyonların sıklaşması ve karmaşık hale gelmesi, KOBİ'ler için yeni maliyetler ve operasyonel zorluklar yaratmıştı. Bu noktada devreye giren RegTech çözümleri, KOBİ’lerin mevzuat uyumluluğunu yazılım tabanlı otomasyon araçlarıyla daha kolay yönetebilmesini sağlıyor. SME Finance Forum verilerine göre, KOBİ’lerin yüzde 67’si dijitalleşmenin en büyük ihtiyaçlarının başında geldiğini belirtiyor.





TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞ HIZLANIYOR

Bir diğer çarpıcı gelişme ise enerji sektöründe yaşanıyor. Küresel iklim hedefleri ve artan enerji maliyetleri, KOBİ'leri karbon ayak izlerini düşürmeye zorluyor. Türkiye’nin de dahil olduğu Clean Investment Fund (CIF) projeleri kapsamında KOBİ’lerin temiz enerjiye adaptasyonu destekleniyor. Özellikle güneş enerjisi yatırımları, enerji verimliliği odaklı otomasyon sistemleri ve yeşil üretim modelleri ön plana çıkıyor. CIF yetkililerine göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 40’ı halihazırda yenilenebilir enerjiye geçiş planlaması yapıyor. Örneğin, tekstil sektöründe faaliyet gösteren birçok KOBİ, hem karbon salımını azaltmak hem de üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla çatı tipi güneş panellerine yöneliyor.





DÖNÜŞÜME AYAK UYDURULMALI

Uzmanlara göre, RegTech ve FinTech sistemlerinin temiz enerji yatırımlarıyla birlikte entegre biçimde düşünülmesi gerekiyor. Çünkü finansal teknolojiler sayesinde KOBİ’ler, çevreci projeleri için uygun maliyetli finansman olanaklarına daha kolay ulaşabiliyor. Örneğin, blockchain tabanlı karbon kredisi sistemleri veya dijital yeşil tahviller, sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanında yeni kapılar aralıyor.





Destekler yeniden şekilleniyor

KOBİ’lerin dijitalleşme ile sürdürülebilirliği birlikte ele alması, sadece rekabet gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda onları yeni pazarlara erişebilir ve krizlere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Önümüzdeki süreçte hem kamu politikalarının hem de özel sektör teşviklerinin bu ikili dönüşümü destekleyecek biçimde şekillenmesi bekleniyor.



