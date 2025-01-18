Yeşil pasaport rekabette bize güç katar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı’nı açıklarken verdiği yeşil pasaport müjdesi, iş dünyasında sevinçle karşılandı. Bu yıl 8 bin 500 yeni ihracatçıya yeşil pasaport verilmesini değerlendiren iş adamları, bu kararın Türk ihracatçı ailesine uluslararası rekabette güç kattığına dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesinin pozitif sonuçlarını 2017'den bu yana aldıklarını belirtti. Avdagiç, bu yıl 8 bin 500 ihracatçının daha hususi pasaport alacak olmasının daha çok birebir temas sayesinde ilave siparişlere yeşil ışık yakacağını ifade etti.

BAKAN BOLAT’A TEŞEKKÜR

Yeşil pasaport imkânıyla Türk ihracatçısının küresel rekabette gücünün artacağına işaret eden Avdagiç, Yeşil pasaport sürecine destekleri için Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a teşekkür ediyoruz. İhracatçımızın fuar ve müşteri ziyaretlerini vizeden muaf pasaportla yapması, birçok Avrupa ülkesinin vize konusunda Türkiye'ye karşı üstü örtülü tavır içinde oldukları ortamda çözüm sunuyor” diye konuştu. Avdagiç, ihracatçılara daha fazla yeşil pasaport kontenjanı açılması için bazı meslek gruplarına verilen yeşil pasaport koşullarının yeniden düzenlenmesinin de yararlı olacağının altını çizdi.

AVRUPA’NIN ÖRTÜLÜ AMBARGOSUNA DİKKAT

İş dünyasının temel beklentisinin Avrupa'nın çelişkili ve teknik karşılığı olmayan vize tutumunu değiştirmesi olduğunu bildiren Avdagiç, şunları kaydetti: "Yeşil pasaportu ihracatçımız için kalıcı çözüm olarak göremeyiz. Yeşil pasaport, sınırlı sayıda verilen ve belirli kriterleri taşıyan ihracatçıların ulaşabildiği bir pasaport. İş dünyamızın çok daha hızlı ve geniş kapsamlı olarak vizeyle buluşuyor olması lazım. Ticari fuarlara katılmak için bile vize almak zorlaşmışken, uzun bekleme süreleri ve yüksek ret sorunları ancak Avrupa'nın uyguladığı çifte standardın bitmesiyle sona erecektir.”

İhracat hedefine ciddi katkı verir

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ihracatçılara 8 bin 500 ilave yeşil pasaport verileceği açıklamasını iş dünyası adına memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Olpak, özellikle Avrupa ülkeleriyle düzenledikleri ticari diplomasi etkinliklerinde sıklıkla gündeme getirdikleri en önemli sorunlardan birinin iş insanlarının yaşadığı vize problemi olduğunu aktardı. Olpak, yurt dışındaki iş ve ekonomi forumlarından sektörel fuarlara, ticaret heyetlerinden müşteri ziyaretlerine kadar ihracatçıların büyük önem arz eden birçok etkinliğe vize sorunu yaşanmadan katılabilmelerinin son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Olpak, “Böylelikle mal ve hizmet ihracatımıza yönelik hedeflerimizi yakalamada, yeşil pasaporta sahip iş insanı sayısının artmasının önemli rol oynayacağını düşünüyoruz” dedi.

Yeni iş birliklerinin önünü açar

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise Türkiye'nin küresel ölçekte temsil edilmesini ve işletmelerin yeni partner edinmesini sağlayan ihracatçıların yurt dışındaki hareket kabiliyetlerini artıracak her türlü adımı olumlu karşıladıklarını dile getirdi. Tiryakioğlu, “Batılı firmaların markalaşma ve ürünlerine pazarlama kanalları aracılığıyla marka değeri katma konusunda, bizimse üretim ve yeni pazarlara açılma konusunda öne çıkan güçlü yanlarımız var. Kurulan bağlantılar, ülkelerin sahip olduğu lojistik imkânların ve portföylerin paylaşılmasına, yeni iş birliklerinin önünün açılmasına da katkı sağlar” ifadesini kullandı.







