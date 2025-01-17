Togg 2025 tarifesini açıkladı: T10X modellerinin fiyatı belli oldu

Tescil fiyatlarındaki artış nedeniyle Togg T10X’in fiyatlarında küçük bir güncelleme yapıldı. V1 RWD Standart Menzil modeli 1 milyon 432 bin TL’den 1 milyon 440 bin TL’ye, V1 RWD Uzun Menzil modeli ise 1 milyon 673 bin TL’den 1 milyon 680 bin TL’ye yükseldi. En üst model olan V2 RWD Uzun Menzil versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 823 bin TL’den 1 milyon 830 bin TL’ye çıktı.