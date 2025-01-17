Togg 2025 tarifesini açıkladı: T10X modellerinin fiyatı belli oldu

Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg T10X, 2025’e kullanıcı dostu bir kampanyayla 'merhaba' dedi. Ocak ayında T10X V2 modeli için sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. İşte detaylar...
Türkiye’nin elektrikli mobilite markası Togg, 2025’e kullanıcı dostu bir kampanyayla giriş yaptı. Şirket, T10X modelinde avantajlı kredi fırsatları sunarak tüketicilerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.
Tescil fiyatlarındaki artış nedeniyle Togg T10X’in fiyatlarında küçük bir güncelleme yapıldı. V1 RWD Standart Menzil modeli 1 milyon 432 bin TL’den 1 milyon 440 bin TL’ye, V1 RWD Uzun Menzil modeli ise 1 milyon 673 bin TL’den 1 milyon 680 bin TL’ye yükseldi. En üst model olan V2 RWD Uzun Menzil versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 823 bin TL’den 1 milyon 830 bin TL’ye çıktı.
Cazip kredi fırsatları
Ocak ayında T10X V2 modeline özel ödeme seçenekleri ve avantajlı kredi fırsatlarıyla öne çıkıyor.
Bu avantajlar, yüksek faiz döneminde kullanıcılar için cazip bir fırsat sunuyor.
Sektörde öncü
Togg T10X, Türkiye'nin mobilite dönüşümünde öncü rol üstleniyor. 2025'e özel kampanyasıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen Togg, çevre dostu ve teknolojik araçlarıyla pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sabit fiyat politikası ve avantajlı ödeme seçenekleri, elektrikli araç almayı düşünenler için Togg’u cazip bir alternatif haline getiriyor.