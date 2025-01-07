'Yeşil ve gri pasaport' açıklaması: ETIAS'tan Türk vatandaşları etkilenmeyecek

AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS'a ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, ETIAS'ın vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kısa süreli (180 günlük süre içinde 90 gün) girişlerinde uygulanacak yeni bir seyahat şartı olduğu belirtildi.





Yolcuların seyahatlerinden önce ETIAS seyahat izni almaları gerekeceği kaydedilen açıklamada, sistem hayata geçtiğinde yolcuların ETIAS'ın resmi web sitesinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi.





📢 ETIAS ile İlgili Açıklama



Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek.



Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi’ne (ETIAS) ilişkin ayrıntılar ve daha fazla bilgi için👇🏻https://t.co/XEJotIM21r

🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/dzVz8bUBe6 — AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) January 6, 2025





Açıklamada, ETIAS'ın bir vize olmadığı, elektronik bir seyahat izni olduğu vurgulanarak, şu bilgiler verildi:





"Türkiye vizeden muaf bir ülke olmadığı için Türk vatandaşları ETIAS kapsamına girmemektedir. Türk vatandaşlarının AB'nin dış sınırlarından geçmek için ETIAS seyahat iznine değil, vizeye ihtiyaçları olacaktır. ETIAS onlar için geçerli olmadığından, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya 'yeşil pasaport' sahipleri) ETIAS seyahat iznine başvurmaları gerekmeyecektir. Bu kişiler vizesiz ve ETIAS seyahat izni olmadan seyahat edebileceklerdir."





ETIAS'ın hayata geçmesinin, bir başka büyük ölçekli AB bilgi teknolojisi sistemi olan Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) faaliyete geçmesiyle bağlantılı olduğu aktarılan açıklamada, EES ile Şengen Bölgesi’ne kısa süreli kalış için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş, çıkış ve giriş reddi işlemlerinin elektronik kayıtlarının tutulmasının ve bu sistemin pasaport damgalamanın yerine geçmesinin amaçlandığı kaydedildi.





4 Aralık 2024'te komisyonun EES'in aşamalı olarak faaliyete geçmesini sağlayacak bir tüzük teklifi sunduğu ve bu teklifin şu anda AB'nin ortak yasa koyucularının önünde olduğu belirtilen açıklamada, ortak yasa koyucular teklif üzerinde bir anlaşmaya vardıklarında, EES'in aşamalı olarak devreye sokulacağı aktarıldı.





Açıklamada, komisyonun EES'in mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesine imkan vermek için müzakerelerin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inandığı, ETIAS'ın EES'in aşamalı olarak devreye alınmasının ardından mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçeceği bildirildi.





Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem tartışmaları





Son günlerde AB ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişe dair haberler sosyal medyada ve pek çok haber sitesinde yer almıştı.





Buna göre Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025’in ilk yarısı Almanya, Fransa ve Hollanda da yürürlüğe girecek, gri ve yeşil pasaport sahipleri uçağa binmeden önce ETIAS’tan onayı beklenecek, onay gelmez ya da ret gelirse kişi bu ülkelere giriş yapamayacaktı.





Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden haberlere ilişkin yalanlama gelmişti.





Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada konuya açıklık getirilerek "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir" denildi.





Açıklamada "Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır" diye eklendi.



