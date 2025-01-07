Bu da ceset torbası yolsuzluğu

Astronomik konser ücretleriyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) ismi şimdi kefen ve ceset torbası yolsuzluğuna karıştı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABB, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk olduğunu ortaya çıkardı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ABB'nin cenaze torbası ve kefen alımına ilişkin ihaleye çıktığını ifade eden Gökçek, "Depremden 11 gün sonra ihaleye çıktılar. 21-B acil eylem alımıyla yapıldı bu ihale. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı. Deprem oldu, 35 gün geçti, Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyonluk alımla kefen takımı ve ceset torbaları aldı. 35 gün geçmesine rağmen o bölgedeki hangi vatandaşımıza kullandılar?" diye konuştu.

Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesinin tanesi 259 liradan 30 kefen takımı aldığına dikkati çeken Gökçek, "Üsküdar Devlet Hastanesi tanesi 57 liradan ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimizde elimizde 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede?" ifadelerini kullandı. İhalenin Mukan Yapı isimli bir inşaat firmasına verildiği ortaya çıkarken şirketin şimdiye kadar sadece cenazeye ilişkin 2 iş yaptığını, bunların da ABB'ye olduğunu belirten Gökçek, "Bu paralar kimin cebine gitti?" diye sordu. Gökçek, basın toplantısına, "Ankara'da vurgunun adı ölüm" yazılı pankart ile çıkarken, salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirdi.