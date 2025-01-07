Bu da ceset torbası yolsuzluğu

Astronomik konser ücretleriyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde şimdi kefen ve ceset torbası yolsuzluğu konuşuluyor. AK Partili Osman Gökçek’in açıkladığı belgelere göre ABB, 6 Şubat depreminde ölenlerin cenazesi için depremden 35 gün sonra 80 milyon liraya kefen ve ceset torbası aldı. İhale bir inşaat firmasına verildi. O dönemde ceset torbasının 57 lira olduğuna dikkat çeken Gökçek, “Bu hesapla 1 milyon 250 bin ceset torbası alınmış olması gerekiyor” dedi.
Astronomik konser ücretleriyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) ismi şimdi kefen ve ceset torbası yolsuzluğuna karıştı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABB, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk olduğunu ortaya çıkardı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ABB'nin cenaze torbası ve kefen alımına ilişkin ihaleye çıktığını ifade eden Gökçek, "Depremden 11 gün sonra ihaleye çıktılar. 21-B acil eylem alımıyla yapıldı bu ihale. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı. Deprem oldu, 35 gün geçti, Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyonluk alımla kefen takımı ve ceset torbaları aldı. 35 gün geçmesine rağmen o bölgedeki hangi vatandaşımıza kullandılar?" diye konuştu.
İHALE İNŞAAT FİRMASINA VERİLMİŞ
Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesinin tanesi 259 liradan 30 kefen takımı aldığına dikkati çeken Gökçek, "Üsküdar Devlet Hastanesi tanesi 57 liradan ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimizde elimizde 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede?" ifadelerini kullandı. İhalenin Mukan Yapı isimli bir inşaat firmasına verildiği ortaya çıkarken şirketin şimdiye kadar sadece cenazeye ilişkin 2 iş yaptığını, bunların da ABB'ye olduğunu belirten Gökçek, "Bu paralar kimin cebine gitti?" diye sordu. Gökçek, basın toplantısına, "Ankara'da vurgunun adı ölüm" yazılı pankart ile çıkarken, salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirdi.