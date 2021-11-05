Yetkililerden açıklama geldi: Ekmeğe zam gelecek mi?

ürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 'Şu anda 10 lira olan ekmeğin kilogramının 12 lirayı geçmemesi için illere genelge gönderdik' dedi.

Balcı, ekmek zammına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Hali hazırda kilosu 10 lira olan ekmeğin, yeni yapılacak zamla en fazla 12 liraya çıkmasının planlandığını belirten Balcı, bunun için tüm illere genelge gönderildiğini ifade etti.

İstanbul'da yüzde 19, Ankara'da yüzde 27 oranında artış önerildiği öğrenildi. Ekmeğin kilosuna gelecek zammın vatandaşın cebine ne zaman yansıyacağı ise henüz açıklanmadı.

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