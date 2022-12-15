Yıldız Holding’de fırsat eşitliğine ilham veren kadınlar ödüllendirildi

Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi adına global ölçekte örnek çalışmalara imza atan Yıldız Holding Kadın Platformu, “Senenin Yıldız Kadınları” organizasyonuyla fırsat eşitliği konusunda ilham veren başarılı kadınları bir araya getirdi.

Holding çatısı altındaki kadın çalışanların daha etkin hale getirilmesi ve kadın liderliğinin teşvik edilmesi amacıyla geçen yıl faaliyetlerine başlayan platformun öncülük ettiği etkinlikte, holding ve şirketlerinde sene boyunca kadınların gelişimine ve fırsat eşitliğine yönelik projeleri hayata geçiren kadın çalışanlar ödüllendirildi.

Bu projeler arasında pladis’in “Liderlikte Kadın Ağı”, Godiva’nın “Lady Godiva Girişimi”, ŞOK Marketler’in “Şok’ta Ben de Varım”, Kerevitaş’ın “Tarımın Kadın Yıldızları”, Bizim Toptan’ın yetenekli kadın işgücünü perakende ve tüketici malları sektörüne çekmek, Yıldız Ventures’ın kadın girişimciliğine yatırım programlarına destek ve holdingin kadın çalışanlarına yönelik kariyer gelişim programları yer aldı.

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Törende pladis İnsan Kaynakları Başkanı Fulya Fraser, pladis Kurumsal İletişim ve Kurumsal İlişkiler Lideri Anisa Missaghi, Godiva Kurumsal İletişim Lideri Tara McTeague, ŞOK Marketler Pazarlama Direktörü Nilhan Gülbahçe, Yıldız Holding Türkiye İştirakleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Verda Duysak, Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal, Bizim Toptan Kategori Müdürü Dilek Aygür Tekiner, Yıldız Ventures Yatırım Direktörü Ecem Altıok, Yıldız Holding İşveren Markası, Öğrenme ve Gelişim Müdürü Merve Koyuncu ödüle layık görüldü.

"Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi için çalışıyoruz"

Etkinlik çerçevesinde Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Psikiyatrist Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Avukat Prof. Nazan Moroğlu, STK gönüllüsü Monik İpekel’in katıldığı bir panel de gerçekleştirildi. Panelde konuşan Begüm Mutuş, “Kuruluşumuzdan bu yana tüm faaliyetlerimizde topluma örnek olmayı amaçlıyor ve özellikle fırsat eşitliği konusunda farkındalık sağlayacak her projeye büyük bir gönüllülükle dahil oluyoruz.

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Geçtiğimiz yıl kadın platformunun kuruluşunu gerçekleştirmiş ve fırsat eşitliği konusunda daha kurumsal ve organize bir yapı inşa etmiştik. Bugün de holdingde fırsat eşitliği alanında gerçekleştirilen iyi uygulamaları ödüllendirmek adına Senenin Yıldız Kadınları ödül töreninde bir araya geldik. Hayata geçirdikleri örnek proje ve çalışmalarla bizlere ilham veren kadın çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Mutuş, “Bugün aynı zamanda uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız ’Shine Together’ sosyal ağını duyurmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu sosyal ağ aracılığı ile Türkiye’de mümkün olduğu kadar bireyi kadınların güçlendirilmesi hakkında bilgilendirmek, herkesin bu alanda bir adım atmasını sağlamak ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için çalışacağız” dedi.

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“Shine Together” sosyal ağı kadınların güçlenmesine katkı sunacak

Platform öncülüğünde hayata geçirilen uygulama ve projelerle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı “Shine Together” sosyal ağında kadın çalışanların ilham veren hikayeleri, iş dünyasında fırsat eşitliği ve kadın istihdamına ilişkin güncel veri, analiz ve raporlar da yer alacak. Platform aracılığıyla holdinge bağlı şirketlerde çalışan 30 bine yakın kadın çalışanın bir araya gelerek iş hayatına ilişkin deneyim ve hikayelerini paylaşması ve birbirlerine ilham olması hedefleniyor. Türkiye’de bir ilk olan bu paylaşım platformu, dünya çapında iş dünyasında kariyer sahibi kadınları ortak bir gelecek için bir araya getirirken, bu sinerjiden doğacak yeni fikir ve projelerin de hayata geçirilmesine imkan sunacak. www.shine-together.com adresi üzerinden ulaşılan platform, iş dünyasına dair en güncel makalelere de yer verecek.

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Yönetim kurulunda kadın üye oranı yüzde 22’ye yükseldi

Fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve kalıcı bir yapıya dönüştürmek amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen Yıldız Holding Kadın Platformu, kadın liderliğinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesi, üst yönetimde ve kritik noktalarda daha fazla kadının görev almasının önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen platform, kadın çalışan oranı, kadın yönetici oranı, yönetim kurulunda kadın çalışan oranı, eşit işe eşit ücret oranı gibi kriterleri yeniden ele alıyor ve düzenlemeler getiriyor. Platform hayata geçtikten sonra holdingin şirketlerinde yönetim kurulunda kadın üye oranı bir yıl içinde yüzde 18’den yüzde 22’ye çıkarken, holding şirketleri genelinde terfi alanların oranı yüzde 45’e yükseldi.

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