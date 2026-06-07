Yılın ilk 5 ayında 89 milyon yolcu hava yolu ile seyahat etti

Bakan Uraloğlu, mayıs ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 200 bin 832, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 331 bin 388 olarak gerçekleştiğini belirterek,

"Mayıs ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 539 bin 524 yolcuya hizmet verildi"