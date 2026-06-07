Yılın ilk 5 ayında 89 milyon yolcu hava yolu ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk beş ayında 89 milyon 36 bin 395 yolcunun hava yolu ile seyahat ettiğini belirterek, "Beş ayda ülke genelinde hava yolu ile seyahat edenlerin sayısı, Türkiye'nin nüfusunu aştı" ifadesini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayına ait hava yolu verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda ise 78 bin 110 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 203 bin 867'ye ulaştığını bildirdi.
'Yolcu trafiğinde yüzde 4 artış oldu'
Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 355 bin 244 ton, dış hatlarda 1 milyon 659 bin 516 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 14 bin 761 tona ulaştığını bildirdi.
'İstanbul Havalimanı 32 milyon yolcuya hizmet verdi'
'Sabiha Gökçen'de 19 milyon yolcuya hizmet verildi'
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beş aylık süreçte iç hatlarda 49 bin 239, dış hatlarda 62 bin 828 olmak üzere toplamda 112 bin 67 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 8 milyon 766 bin 427, dış hatlarda 10 milyon 546 bin 958 olmak üzere toplamda 19 milyon 313 bin 385 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.
Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 238, beş aylık dönemde ise 10 bin 488 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.