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Ekonomi

Yılın üçüncü cari fazlası

Büyümede dengelenmeye yönelik politikalar sayesinde Türkiye ekonomisi ekim ayında 186 milyon dolar ile üçüncü kez cari fazla verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari işlemler hesabında 5 milyar 67 milyon dolar fazla oluştu.

04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:41 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye ekonomisi ekim ayında 186 milyon dolar ile üçüncü kez cari fazla verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari işlemler hesabında 5 milyar 67 milyon dolar fazla oluştu. Ekonominin bu yıl haziranda verdiği cari fazla 693 milyon dolar, eylülde de 1 milyar 876 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Büyümede dengelenmeye yönelik politikalar ile cari dengenin bu yılın haziran ve eylül aylarının ardından ekimde de üçüncü defa fazla verdiği görüldü. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar oldu.

SEYAHAT GELİRLERİ 4,7 MİLYAR $ OLDU

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 1 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 18 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış oldu.

REZERVLERDE POZİTİF TREND

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 423 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 16 milyon dolarlık net satış yaşandı. Resmi rezervlerde mayıs seçimleri sonrası başlayan pozitif trend ekim ayında da devam etti. Resmi rezervlerde ekimde 247 milyon dolarlık net artış meydana geldi.




#Altın
#Enerji
#Ekonomi
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