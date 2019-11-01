Ekonomi Yönetim mitolojimiz Sompoya ilham oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yönetim mitolojimiz Sompo'ya ilham oldu

Küreselde 132 yıllık geçmişi olan Sompo Sigorta, Türkiye’deki şirketin yönetim mitolojisini diğer şirketlere transfer etmek için platform kurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özer Şimşek (sol) Recai Dalaş (orta) Katsuyiki Tajiri (sağ)
Özer Şimşek (sol) Recai Dalaş (orta) Katsuyiki Tajiri (sağ)

Sompo Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Sompo Perakende Platformu CEO Yardımcısı Katsuyiki Tajiri, şirketteki Türk yöneticilerin işini çok iyi yaptığını ve başarı elde ettiğini söyledi.

TÜRKİYE ÜST OLDU

Tajiri, “Biz Türk firma satın almaya karar verdiğimizde bütün firmaları inceledik. Bu şirket yeni olmasına rağmen rakamlar çok iyiydi ve her karar bir veriye dayanarak alınıyordu. Bu bizi şaşırttı ve etkiledi. Bu nedenle Türk yöneticilerine yüzde 100 yetki verdik. Aldığınız kararlarda özgürsünüz dedik. Bunda da yanılmadık. Şirket Türkiye’de kendi sektörünün önünde büyüme kaydetti. Bunun üzerine Nisan ayında Türkiye’nin üst seçildiği bir platform kurduk. Buradan Brezilya’nın da olduğu 16 ülkeye Türk şirketimizin yönetim mitolojisini transfer edeceğiz” dedi.

ANA HEDEF KAR

  • Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş ve Sompo Sigorta Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek ise başarının ardındaki en büyük nedenin karlılık odaklı çalışmak olduğunu aktardı. Sompo’nun karlılıkla birlikte hızlı büyümeyi gerçekleştirdiğini vurgulayan Dalaş, “Sektör son 10 yılda 2.2 kat büyürken, Sompo Sigorta rakiplerinden de hızlı şekilde 8.4 kat büyüdü” dedi. Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile ilgili düşüncelerini de açıklayan Dalaş, SEDDK’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi özerk bir yapıya sahip olması yanında atanacak kişilerin sektörün içinden olan ve sektörün sorunlarını yakından bilen kişilerden olmasının önemine dikkat çekti.

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